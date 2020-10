Atletico Ascoli, è Aloisi il prescelto in panchina dopo l'esonero di Filippini

di Redazione Picenotime

L'Atletico Ascoli ha deciso di puntare su Antonio Aloisi per il prosieguo del campionato di Eccellenza Marche. Ieri il sodalizio ascolano aveva esonerato Stefano Filippini, capace di raccogliere un solo punto nelle prime tre giornate.

Ecco il comunicato ufficiale del club ascolano: "L'Atletico Ascoli comunica il nome del nuovo tecnico, Antonio Aloisi. Quello del tecnico ascolano doc è un gradito ritorno sulla panchina bianconera, avendo già guidato il Ciabbino nella stagione 2016/17. Nato ad Ascoli Piceno il 28 agosto 1968, Aloisi, nella sua carriera da calciatore professionista, ha indossato le casacche di Ascoli, Torino e Cagliari in A, Cesena e Reggina in B, di nuovo Ascoli in C1, Acireale, Cavese e Gubbio in C2 e concludere in D con la Santegidiese. Dalla formazione giallorossa è partita la sua carriera da allenatore, proseguita poi come tecnico delle giovanili di Reggina, Ascoli ed Avellino e l'approdo in prima squadra in C con il Savona. Nella s.s. 2016/17 è la volta del Ciabbino, formazione con la quale centra la promozione in Eccellenza, categoria dalla quale ora è chiamato a ripartire".