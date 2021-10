Atletico Ascoli, Giandomenico: “Biagio Nazzaro avversario ostico. Rabbia va trasformata in energia positiva”

di Redazione Picenotime

sabato 09 ottobre 2021

L'allenatore dell'Atletico Ascoli Luigi Giandomenico ha presentato il match contro la Biagio Nazzaro in programma domani pomeriggio alle ore 15:30 a Chiaravalle per la quinta giornata d'andata del campionato di Eccellenza Marche. La gara sarà arbitrata da Matteo Chiariotti della sezione di Macerata coadiuvato dagli assistenti Mattia Gasparri di Pesaro e Federico Sannucci di Macerata.

“Questa settimana ci siamo concentrati tanto sul fatto che abbiamo disputato una grandissima partita e purtroppo non abbiamo raccolto niente. Abbiamo fatto per novanta minuti una partita importante su un campo difficile e contro un avversario difficile; dobbiamo ripartire da questo e trasformare la rabbia per il risultato in energia positiva - ha dichiarato Giandomenico -. Siamo mancati negli ultimi venti metri dove dovevamo essere più incisivi e cattivi. Speriamo di rifarci domenica anche se la partita di Chiaravalle sarà difficile. Incontreremo un avversario ostico ma dobbiamo recuperare i punti persi domenica e per questo ce la metteremo tutta cercando di preparare la partita al meglio. La squadra sta bene e sono ottimista. Oltre a Raffaello che ne avrà per un po’ di tempo, credo di avere tutti a disposizione”.