Atletico Ascoli: continuano le conferme, resta anche il 30enne difensore Nicolosi

domenica 04 luglio 2021

Weekend di lavoro per i dirigenti dell'Atletico Ascoli, che, dopo le conferme degli under e dello staff tecnico, piazzano un colpo importante in vista del campionato di Eccellenza Marche 2021/2022.

Rimane in bianconero anche Matteo Nicolosi, difensore classe 1991. Nicolosi ha portato esperienza e duttilità, impiegato sia da centrale che da terzino sinistro ha assicurato sempre prestazioni di alto livello. Continua quindi a perfezionarsi lo scacchiere a disposizione di mister Luigi Giandomenico per la prossima stagione.