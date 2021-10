Atletico Ascoli, Giandomenico: ''Partita molto difficile col Fabriano. Non ci sarà Vechiarello''

di Redazione Picenotime

sabato 30 ottobre 2021

L'allenatore dell'Atletico Ascoli Luigi Giandomenico ha analizzato il match con il Fabriano Cerreto in programma domani pomeriggio alle ore 14:30 allo stadio "Comunale" di Castel di Lama per l'ottava giornata del campionato di Eccellenza Marche. A dirigere l'incontro sarà Alessio Ercoli di Fermo coadiuvato dagli assistenti Luigi Amorello della sezione di Fermo e Andrea Aureli della sezione di San Benedetto del Tronto.

“Veniamo da due partite positive come la grande rimonta di Jesi e la bella vittoria di mercoledì in coppa. Speriamo che queste ci diano morale, entusiasmo e ci permettano di continuare a lavorare in tranquillità e sicurezza - ha dichiarato Giandomenico -. Con il Fabriano sarà una partita molto difficile. Loro possono sembrare in difficoltà ma non lo sono. Hanno una rosa importante e sarà una partita molto complicata. I giocatori che ho a disposizione mi danno l’opportunità di cambiare e variare spesso modulo anche in base all’avversario. Domenica non avremo Vechiarello e qualcosa dovremmo cambiare. Sono contento per il gol di Traini in coppa perché, pur essendo un 2004, sta disputando un buon campionato e ci sta dando una grossa mano. Questo è il segno che la società punta tanto suo giovani e lavora per farli crescere. Ho a disposizione davvero tanti ragazzi di valore”.