Atletico Ascoli, Aloisi: “Porto d'Ascoli in grande forma ma daremo tutto per ottenere la qualificazione”

di Redazione Picenotime

martedì 01 giugno 2021

L'allenatore dell'Atletico Ascoli Antonio Aloisi ha presentato il match con il Porto d'Ascoli in programma domani pomeriggio alle ore 16:30 al Picchio Village per la nona e penultima giornata del girone B del campionato di Eccellenza Marche. Arbitrerà l'incontro Davide Bonomo della sezione di Collegno coadiuvato dagli assistenti Federico Sannucci della sezione di Macerata e Mirko Baldisserri della sezione di Pesaro.











“Ho rivisto attentamente la partita con il Valdichienti e rimango convinto che sia stata una delle migliori prestazioni dei miei ragazzi dal punto di vista del gioco e dell’aggressività. Ci sono state delle disattenzioni, errori di lettura, che ci hanno condizionato ma è stata una grande partita e, oltre a queste situazioni particolari, non ho nulla da imputare alla squadra - ha dichiarato Aloisi alla vigilia -. Il Porto d’Ascoli è in grande forma e l’ho sempre considerata come una delle favorite per la qualificazione alla fase successiva. Noi dovremmo conquistarci il passaggio del turno e di questo ero convinto anche prima della sconfitta con il Valdichienti. Non ho mai avuto il pensiero e l’illusione che eravamo già in semifinale. Per me e per i ragazzi quindi non cambia nulla. Faremo di tutto per portare a casa una partita davvero complicata. Loro recupereranno giocatori importanti ma noi siamo in salute e sono fiducioso. Ho una rosa ampia e, visti gli impegni ravvicinati, ho la possibilità di cambiare qualcosa. Ci sono diversi dubbi ma c’è tempo per scioglierli”.