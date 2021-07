Atletico Ascoli: il primo colpo è a centrocampo, ingaggiato l'argentino Vechiarello

di Redazione Picenotime

domenica 04 luglio 2021

Oltre alle importanti conferme già ufficializzate, l'Atletico Ascoli ed il ds Mario Marzetti sono decisi a rinforzare ancora di più la rosa messa a disposizione di mister Giandomenico in vista del prossimo campionato di Eccellenza Marche.



Il primo tassello riguarda il centrocampo ed è Alejo Marco Vechiarello. Argentino, classe 1995, è in grado di ricoprire diversi ruoli a centrocampo con classe, grinta e dinamismo. Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Newell's Old Boy in Argentina, ha giocato con la maglia dell'Argentinos di Rosario. In Italia ha vestito le maglie di Civitanovese, Maceratese e Atletico Azzurra Colli da dove proviene. "La società accoglie felice Alejo Vechiarello convinta che possa dimostrare il suo grande valore", si legge in una nota ufficiale del sodalizio ascolano.