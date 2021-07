Atletico Ascoli, inseriti in prima squadra altri 5 ragazzi cresciuti nel settore giovanile

di Redazione Picenotime

venerdì 30 luglio 2021

L'Atletico Ascoli, in vista del campionato di Eccellenza Marche 2021/2022, continua a raccogliere il frutto degli ultimi anni e inserisce in rosa altri ragazzi cresciuti nel settore giovanile.

Fanno parte della prima squadra di mister Luigi Giandomenico che si è radunata ieri anche:

- Filippo Manca (2002)

- Nicolò Fattori (2003)

- Francesco Cicconi (2004)

- Angelo Traini (2004)

- Alessandro Cinaglia (2005)

La preparazione sarà per loro un momento di crescita importante per confrontarsi con mister Giandomenico e con i compagni più esperti. Continua cosi il lavoro della società per portare più ragazzi possibili ad indossare la maglia della prima squadra.