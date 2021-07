Quintana di Ascoli, la programmazione estiva di Porta Romana. Il 3 Luglio 'La prima porta'

di Redazione Picenotime

giovedì 01 luglio 2021

Entra nel vivo la calda estate quintanara del Sestiere di Porta Romana con una ricca serie di appuntamenti che vedranno protagonisti sestieranti, tifosi, simpatizzanti e amici dei colori rossoazzurri. Tutti uniti a trascorrere belle serate tra cibo, musica e spiensieratezza nella consueta sede di viale Treviri n. 2 che quest'anno, nella Quintana della ripartenza, ha potuto presentarsi con la novità della tensostruttura. Domani sera 2 luglio si tiferà Italia nel confronto contro il Belgio dei quarti di finale di Euro 2020, poi a seguire sabato 3 andrà in scena l'importante momento dedicato alla storia ed alle origini del simbolo del Sestiere. 'La prima porta' sarà una speciale giornata rossoazzurra dedicata a famiglie e persone di ogni età. Alle 17 si comincerà con la pulizia della storica Porta Gemina, tutto accompagnato da cenni e documenti storici con le nostre miniguide rossoazzurre e visita guidata del patrimonio culturale del sestiere in collaborazione con Le Marche Experience. Alle 20 è prevista la cena popolare, mentre alle 22 avverrà la pittura del disegno davanti alla Porta Gemina. Venerdì 9 luglio invece sarà la volta della cena propiziatoria della Quintana di luglio. Martedì 13 si proseguirà con la presentazione della dama di agosto e del nostro cavaliere Lorenzo Melosso. Venerdì 16 invece ci sarà 'Romana's Got Talent', la serata che consentirà a chiunque di dare libero sfogo al proprio talento. Sabato 24 andrà in scena 'Forever Young – Baby Quintana G. Lupini', una cena generazionale tra over, under e scuola bimbi. Venerdì 30 ecco l'appuntamento con la cena propiziatoria in vista della Giostra della Tradizione. Mentre il 5 agosto, giorno dedicato al Patrono della città Sant'Emidio, grande attesa per vedere il caratteristico sparo con 'Awa oh!...Gli spari sopra'. L'appuntamento di domenica 22 agosto infine imperdibile appuntamento con 'Rivoglio mia madre che grida...Aresuve!'. Info e prenotazioni al 328/7420405 (Luca).

Qui sotto nel dettaglio tutte le date programmate:

LUGLIO

Venerdì 2 'Belgio-Italia con la pizzeria Da Bruno'

Sabato 3 'La Prima Porta'

Venerdì 9 'Cena propiziatoria Quintana di Luglio'

Martedì 13 'Presentazione Dama Agosto e Cavaliere'

Venerdì 16 'Romana's Got Talent'

Sabato 24 'Forever Young-Baby Quintana G.Lupini'

Venerdì 30 'Cena propiziatoria Quintana della Tradizione di Agosto'

AGOSTO

Giovedì 5 'Awa oh!...Gli spari sopra'

Domenica 22 'Rivoglio mia madre che grida...Aresuve!'.