''ASCODEPT 2.0'', al via il laboratorio gratuito teatrale live online

di Redazione Picenotime

lunedì 12 aprile 2021

Prenderà il via lunedì 26 Aprile un laboratorio gratuito teatrale che si svolgerà in modalità live ed on line. L’iniziativa rientra nel programma delle attività del progetto “ASCODEPT 2.0” finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.



La partecipazione è riservata a giovani dai 16 ai 35 anni, residenti nel territorio dei comuni di: Ascoli Piceno, Folignano, Arquata del Tronto, San Benedetto del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Offida, Monteprandone, Grottammare, Palmiano e Castorano.

“Nel laboratorio – dicono i direttori artistici Eugenia Brega e Paolo Clementi del Teatro delle foglie – si potranno apprendere le principali tecniche dell’arte scenica, quali dizione ed impostazione della voce, lettura espressiva, recitazione ed interpretazione, elementi di mimo, espressione corporea e rilassamento”.

Il corso si svolgerà ogni lunedì dalle ore 21 alle ore 22,30 sulla piattaforma Zoom e per partecipare occorre prescriversi contattando il numero 3442229927. Si tratta di un percorso formativo a 360 gradi che punta a sostenere l’energia creativa delle nuove generazioni. Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Il progetto “Ascodept 2.0, alla scoperta dei propri talenti”, viene realizzato da un partenariato composto da Delta –Odv (capofila), Unione Sportiva Acli Marche APS , A.S.D. APS Centro Iniziative Giovani, APS 3SICC e Circolo Acli Oscar Romero APS ASD.

Le amministrazioni comunali di Ascoli Piceno, Castorano, Folignano, Grottammare, Monteprandone, Offida, Palmiano e San Benedetto del Tronto hanno patrocinato il progetto e collaboreranno alla sua realizzazione. L’iniziativa prevede ben 6 tipologie di attività che vanno dunque dal laboratorio teatrale gratuito ad attività fisica con un corso estivo di yoga a San Benedetto del Tronto. Saranno poi organizzati una serie di tour culturali denominati “Percorsi che raccontano storie” (di cui 2 che hanno già avuto luogo) e degli incontri per giovani, a cura dell’APS 3SICC, denominati “Caffè filosofico”). Le altre attività saranno poi di carattere sportivo (con corsi di autodifesa e parkour) e culturale (incontri con autori di pubblicazioni).

Per informazioni si possono consultare le pagine Facebook delle associazioni che realizzano il progetto ossia: Delta –Odv (capofila), Unione Sportiva Acli Marche APS , A.S.D. APS Centro Iniziative Giovani, APS 3SICC e Circolo Acli Oscar Romero APS ASD o il sito www.advdelta.wordpress.com.