Ascoli Piceno, tutto pronto per la ''Notte Bianca'' a Piazza Immacolata con Drupi

giovedì 22 luglio 2021

L'Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno ricorda che domani sera, Venerdì 23 Luglio, nel rispetto di tutte le normative anti-Covid vigenti, si svolgerà la Notte Bianca del Quartiere di Porta Maggiore.

La serata si aprirà alle ore 21 con la selezione musicale di compagnia, "Dal 70 ad oggi", a cura di DJ Ermanno Carucci, mentre alle 21:30 si darà il via alla selezione regionale Marche con il concorso nazionale di bellezza per "Miss Reginetta d'Italia". La serata proseguirà alle ore 22 con l’esibizione del centro studi danza classica Silvia D'Emilio intitolata “La notte della taranta”, con Martina Gaspari e Alexandra Maurizi; in contemporanea, si svolgerà anche l’esibizione di Keys e J.And, fratelli emergenti della musica e del Piceno con Rock & hip-hop. Alle 22:30 si potrà assistere all’esibizione della scuola di danza "Jardine de la dance" e ascoltare l’esibizione di Andrea Petrucci, artista cantante e autore ascolano. Si prosegue alle 22.45 con il tributo a Michael Jackson dell’artista Sara Sestili, mentre alle 23 Edi Edi Mercuri si esibirà nel recital "Un amore di musica". Alle 23.45 il grande ospite della serata, Drupi, darà il via allo spettacolo “Fuori Target”.

Nel corso dell’intera serata, i presenti potranno osservare gratuitamente il cielo stellato con telescopi, cannocchiali e maxi binocoli presso Maf Centro Ottico Vision: un progetto innovativo, in collaborazione con l'associazione culturale "Astrorane", che unirà scienza, tecnologia e ingegneria nella splendida serata del quartiere di Porta Maggiore. La kermesse sarà infine impreziosita dalla presenza degli espositori di artigianato locale ed etnico, cibo di strada, tipicità, prodotti locali, oltre a giochi, attrazioni e laboratori per i più piccoli.