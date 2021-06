Grottammare: passione bici, Domenica su due ruote con la Tandem dell’Unione Ciechi

di Redazione Picenotime

giovedì 24 giugno 2021

“Quando pedalo mi sento libero. I chilometri che scorrono veloci, l’aria sul viso, i suoni, i profumi della natura e quel senso di fiducia totale nel conducente mi regalano emozioni intense e irripetibili”. Jozef Bludzin è tra i soci Uici più appassionati di ciclismo, consigliere della sezione territoriale con delega allo Sport non si perde mai l’appuntamento con la Tandem: la cicloturistica promossa ogni anno dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Ascoli Piceno e Fermo che copre un percorso molto suggestivo raggiungendo il centro di Grottammare dal capoluogo piceno, via Salaria.

Quest’anno la Tandem compie 24 anni e si svolge domenica 27 giugno: sfidando la calura di questi giorni porterà i 15 equipaggi iscritti a vivere una giornata all’insegna dello sport, del divertimento e dell’autonomia. Come per le altre edizioni parteciperanno equipaggi misti, con un guidatore vedente e un passeggero con deficit visivo. Oggi la presentazione dell’evento con una conferenza stampa che si è tenuta nella sala consiliare del Comune di Grottammare alla presenza del sindaco, Enrico Piergallini, della presidente Uici di Ascoli e Fermo, Gigliola Chiappini, e del segretario Uici di Ascoli e Fermo, Margherita Anselmi.

“Per noi la Tandem rappresenta un appuntamento insostituibile della vita associativa – ha spiegato Gigliola Chiappini –, con ragazzi che arrivano da tutte le Marche e anche da fuori regione per unirsi agli equipaggi. Inoltre, è un forte strumento di sensibilizzazione. La cicloturistica 2021 è dedicata al nostro giovane socio Andrea Fenni, scomparso recentemente a causa di una malattia. A lui l’Unione dedicherà anche una sala del centro di riabilitazione ‘Officina dei Sensi’: un modo per continuare a sentirlo vicino e un tributo che onora la sua memoria e la sua energia”.

“La Tandem dell’Uici è un appuntamento storico per la città di Grottammare che lo sostiene sempre con entusiasmo e partecipazione – ha commentato Enrico Piergallini -. Siamo legati a questo evento in maniera profonda perché ha una radice nella nostra città ed è una delle manifestazioni di punta. Non dimentichiamo però che l’impegno sull’inclusione richiede ancora moltissimo sforzo: c’è ancora tanto da fare e i nostri progetti vanno in questa direzione”.

Partenza dalla sede dell’Uici provinciale, in via Copernico, 8, presso l’Officina dei Sensi, nel capoluogo Piceno, gli equipaggi pedaleranno per 45 chilometri fino a raggiungere piazza Kursaal, a Grottammare, dove si terrà la premiazione.

“Grottammare non ha mai smesso di investire e credere su iniziative sociali e associative – ha sottolineato in una nota l’assessore all’Inclusione sociale, Monica Pomili -. Anche quest’anno abbiamo il piacere di ospitare l’ultima tappa della Tandem, la tappa della premiazione, che ogni volta mi emoziona tantissimo. Oltre a essere un momento di socializzazione, di sport e di integrazione, ha un ulteriore significato: la fiducia nel prossimo, oltre alla sintonia nel pedalare insieme verso la stessa meta e sincronizzati. E tutti noi, in questo, abbiamo solo da imparare”.

All’evento collaborano tre comuni: Ascoli Piceno, Grottammare, che sostiene il progetto fin dalla prima edizione, e Colli del Tronto la cui sezione di Protezione Civile offrirà un brunch nella sosta intermedia. La cicloturistica non ha carattere competitivo ed è aperta a tutti gli amanti della bicicletta che potranno partecipare con il proprio mezzo oppure mettendosi a disposizione come guide per accompagnare i ciclisti non vedenti.

La partenza è fissata per le 9.30 mentre l’arrivo è previsto per le 13.00. Il percorso attraversa i Comuni della Vallata del Tronto e prosegue sul lungomare di San Benedetto. Al termine della cerimonia di premiazione, pranzo sociale con tutti gli intervenuti.

“Ringraziamo l’associazione Progetto Ciclismo Piceno che continua a supportarci per tutta la passeggiata – conclude la presidente Chiappini - e che anche quest’anno ha dedicato ai nostri giovani iscritti un laboratorio di manutenzione e assistenza tandem, alla Croce Azzurra che ci assisterà lungo il percorso, ai comuni che ci ospiteranno e, in particolare, al comune di Grottammare che da 24 anni ci è vicino”.