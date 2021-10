Ascoli Piceno, il meraviglioso Polittico del Crivelli torna a splendere in Cattedrale

di Redazione Picenotime

Alla presenza di S.Ecc.za Mons. Domenico Pompili Vescovo di Ascoli Piceno, di Don Luigi Nardi (attuale parroco della Cattedrale) e alle autorità civili e militari del capoluogo piceno, si è svolta nel pomeriggio, presso il Duomo, la cerimonia per la presentazione del restauro del Polittico di Carlo Crivelli. L'opera, realizzata nel 1473, è composta da 21 tavole di pioppo ed è l'unica rimasta integra anche nella cornice e nella sua collocazione originaria. In occasione di un controllo delle sue condizioni strutturali resesi necessarie in seguito al terremoto del 2016, con l'intervento dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno e sotto il controllo della Sprintendenza delle Marche, si sono potute constatare le condizioni del supporto ligneo che risultava fortemente infestato da insetti xilofagi.

Pertanto nel 2020 si è reso necessario sottoporlo ad un nuovo intervento di restauro, affidato alle mani esperte della restauratrice Rossana Allegri. Il restauro si è appena concluso con esiti veramente notevoli e con nuove scoperte e acquisizioni scientifiche. L’intervento di restauro fortemente voluto dal Parroco della Cattedrale Don Angelo Ciancotti, recentemente scomparso e interamente finanziato da un benefattore privato, fa riemergere in tutto il suo nitido splendore l’analitica perfezione ottica dei copiosi dettagli in un trionfo di colori e grafismi. Questi ultimi sottolineano le straordinarie qualità tecniche e interpretative dell’autore ed esaltano la complessa e significativa iconografia di simboli e figure.

"Il Polittico di Sant’Emidio, realizzato da Carlo Crivelli nel 1473, torna in Cattedrale al termine di un lungo e laborioso restauro. Riaccogliamo in Duomo una delle opere più importanti presenti in città, e che avevamo parzialmente potuto apprezzare durante le Festività di Sant’Emidio, quando ne è stata esposta la parte centrale". A dichiararlo è stato il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti. "Il mio ringraziamento alla restauratrice Rossana Allegri, all’architetto Michele Picciolo, a Sua Eccellenza Mons. Domenico Pompili e a tutti coloro che hanno portato a termine un lavoro così prestigioso. E un grazie anche al compianto Don Angelo Ciancotti, tra i principali fautori di questo intervento di restauro. Anche questo è un passo importante nel percorso di candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2024!", ha aggiunto il primo cittadino.