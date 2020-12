Regione Marche, presentata Agenda Sistina 2021 per celebrazione quinto centenario nascita Papa Sisto V

di Redazione picenotime

mercoledì 23 dicembre 2020

L’assessore regionale alla Cultura Giorgia Latini ha partecipato questa mattina insieme al Vescovo di San benedetto del Tronto, Carlo Bresciani, al sindaco di Montalto, Daniel Matricardi e quello di Grottammare, Enrico Piergallini, presso la Diocesi sambenedettese, alla presentazione dell’agenda 2021 che celebra il quinto centenario della nascita di Felice di Piergentile detto “Peretto”, divenuto a trent’anni Felice Peretti e a sessantaquattro Papa Sisto V.

“E’ un grande evento – ha sottolineato Giorgia Latini - sostenuto dalla Regione per la grande incisività e rilevanza di Papa Sisto V sul nostro territorio. L’agenda è un’occasione che oltre a promuovere la figura stimola nelle nuove generazioni la consapevolezza delle proprie tradizioni, identità e personaggi importanti che hanno portato in alto il nome delle Marche e per questo cercheremo di coinvolgere attraverso progetti gli istituti scolastici. La finalità di questa celebrazione è quella di poter dare risalto e rilevanza al Papa Sito V dal punto di vista mediatico attraverso un programma realizzato dal Comitato che verrà ufficializzato nel nuovo anno. Si pensava anche di realizzare un docufilm su questa figura visto che sono pervenute molte proposte interessanti che dovremmo valutare”.

L’agenda curata dai professori Raffele Tassotti e Franco Emidi, su progetto dei Comuni di Montalto e Grottammare mostra la vita di Felice di Piergentile, uomo di origini umilissime, nato e cresciuto in realtà geograficamente periferiche come Grottammare e Montalto delle Marche, che riesce a raggiungere e contrassegnare il soglio pontificio grazie al talento, alla proverbiale determinazione e alla grande vocazione che hanno caratterizzato il suo Governo. L’agenda contiene anche vari richiami alle celebrazioni del IV centenario del Pontificato (1585-15901985-1990) e presenta alcuni dei numerosi eventi che caratterizzeranno l’anno del V Centenario. Un percorso di vita unico, riconosciuto dalla Regione Marche come identitario e meritevole di un apposito intervento legislativo già finanziato.

“E’ il punto di arrivo – ha evidenziato Monisgnor Bresciani - di un lavoro realizzato nel tempo che offre l’incipit a tutte le altre celebrazioni visto che Papa Sisto V ha avuto una notevolissima rilevanza per la nostra diocesi e il nostro territorio”.

Per Matricardi “l’Agenda rappresenta uno strumento facile da consultare, ma pieno di contenuti storici e arriva in maniera molto comprensiva a tutti”. Sulla stessa lunghezza d’onda Piergallini che ha rimarcato il “grande lavoro di squadra effettuato tra i due Comuni che nemmeno la pandemia è riuscito a fermare”.