Ristorante Rebel San Benedetto del Tronto, appuntamento con ''Dalla Vigna alla Tavola–Le Marche a Piccoli Sorsi''

di Redazione Picenotime

domenica 05 settembre 2021

Si terrà Lunedì 6 Settembre, presso il Ristorante Rebel di San Benedetto del Tronto uno degli ultimi appuntamenti del progetto "Dalla Vigna alla Tavola – Le Marche a Piccoli Sorsi", realizzato con il contributo dalla Regione Marche - Coordinamento della Comunicazione a cura del Servizio Politiche Agroalimentari. Quella di domani sarà la nona delle undici serate di valorizzazione enogastronomica e turistica del territorio marchigiano, nate con l'intento di avviare un'azione promozionale specifica per il settore vitivinicolo di qualità, oltre alle produzioni agroalimentari, con il coinvolgimento della ristorazione e degli operatori turistici.

Presenti all'evento le tre professioniste picene che hanno ideato, organizzato e realizzato il progetto: Anna Amici, ditta capofila del Bando e organizzatrice dell'evento, nonchè Presidente AFI (Associazione Famiglia Impresa); Maria Pia Spurio, ideatrice del progetto nonché docente della disciplina 'Accoglienza Turistica' presso gli Istituti Alberghieri della provincia di Ascoli Piceno; Sara Giorgi, presidente Federagit / Confesercenti di Ascoli Piceno e Fermo, oltre che guida turistica di esperienza ventennale che impreziosirà la serata con un racconto sapiente e coinvolgente sui tesori del Piceno.

Tre sono le aziende enologiche che verranno promosse durante la cena dal Sommelier Ivan Millanaccio, appartenente all'AIS Marche (Associazione Italiana Sommelier della nostra regione) - delegazione di Ascoli Piceno: Vigneti Vallorani di Colli del Tronto; Azienda Agrobiologica Aurora di Offida; Azienda Agricola Biologica Centanni Giacomo di Montefiore dell’Aso.

Sei, invece, sono le aziende agroalimentari che forniranno le materie prime per la cena che sarà preparata dalle sapienti mani dello Chef Giovanni Silvestri: Oleificio Silvestri Rosina di Spinetoli, Azienda Agricola Mestechì di Castignano, Bosco d'Oro di Ascoli Piceno, Zafferano Piceno di Acquaviva Picena, Macelleria Antonio Filotei di Pescara del Tronto, Terre dei Calanchi Piceni di Castigano.

Per tutta la durata dell'evento, ci saranno delle piccole postazioni fisse in cui i titolari o alcuni rappresentanti delle aziende coinvolte potranno far ammirare ed assaggiare ai turisti i prodotti utilizzati per realizzare il menu della serata.

Al termine della cena tra gli ospiti presenti verrà sorteggiato un fortunato commensale al quale sarà donato un soggiorno, con pernottamento per due persone, da fare in primavera, in una struttura di Montefortino.

Il prossimo evento del progetto, che è già sold out, è previsto per Mercoledì 8 Settembre presso l’Hotel Excelsior di San Benedetto del Tronto.