Ascoli Piceno, tornano le Giornate del Fai. Sindaco Fioravanti: ''Gioielli della città''

di Redazione Picenotime

martedì 12 ottobre 2021

Torna l'appuntamento con le 'Giornate Fai d'Autunno', giunte alla decima edizione. Sabato 16 e domenica 17 ad Ascoli Piceno saranno 4 le aperture previste e curate dalla delegazione, dal gruppo giovani e volontari Fai: il borgo di Castel Trosino; Palazzo Bazzani; il convento di San Serafino da Montegranaro; il Polittico di Sant’Emidio del Duomo realizzato da Carlo Crivelli. ''In due giorni sarà possibile scoprire straordinarie eccellenze del nostro territorio - ha commentato il sindaco Fioravanti -. Veri e propri gioielli che impreziosiscono la città di Ascoli Piceno, che come amministrazione comunale abbiamo voluto candidare a capitale Italiana della cultura 2024''. ''Da parte mia l’invito a tutta la cittadinanza ad approfittare del weekend per scoprire o approfondire la conoscenza di borghi - ha aggiunto l'assessore alla cultura Donatella Ferretti -, palazzi e opere che racchiudono in sé tradizione, storia, arte e soprattutto cultura della nostra città e dell’intero territorio circostante''.

Tutti i visitatori potranno sostenere il Fai con un contributo obbligatorio di 3 euro. La donazione online consentirà di prenotare la propria visita. ''Reduci da un momento difficilissimo della nostra storia umana ben vengano le Giornate Fai d'autunno per ridare slancio e concedere a noi tutti momenti di serenità a contatto con le magnificenze del nostro Paese - ha sostenuto la presidente Fai Marche Alessandra Stipa -. Nelle Marche ci saranno 46 aperture, molto eterogenee tra loro, tutte però altamente significative a marcare un territorio ricchissimo di storia, arte, tradizioni, paesaggio, in una parola ricchissimo di cultura''. Presente anche l'assessore agli eventi Monia Vallesi che infine ha aggiunto: ''Ringrazio il Fai per la dedizione e l’impegno che costantemente mette in campo nella valorizzazione del patrimonio artistico-culturale della città''.