Ascoli Piceno, la yogurteria ''Yoghi'' inserita nell'agenda Gambero Rosso 2021

giovedì 08 aprile 2021

Importante riconoscimento per la yogurteria e gelateria "Yoghi" di piazza Arringo. La nota attività ascolana, da sempre punto di riferimento di golosi e non, è stata inserita tra le migliori gelaterie d'Italia all'interno dell'agenda Gambero Rosso 2021 con la valutazione di “due coni”. Una bella soddisfazione per i titolari e lo staff di Yoghi che da sempre è al servizio dei clienti per rispondere con professionalità e cortesia alle esigenze di tutti.

“Uno scrigno di golosità nel cuore di Ascoli Piceno, pasticceria, gelateria e cioccolateria artigianale, da sempre un indirizzo a prova di golosi – si legge all'interno della famosa agenda nazionale -. Sulla bella piazza Arringo vi accoglierà il profumo di dolci appena sfornati. La selezione di gelati è piccola ma ogni gusto è fatto a regola d'arte. Le materie prime utilizzate sono di prima scelta e si ritrovano all'assaggio, come nella fragranza del pistacchio salato o nella cremosa golosità della gianduia. Tra i gusti da assaggiare triplo caramello (gelato fiordipanna alla vaniglia di Thaiti con popcorn caramellati e ricoperti di cioccolato biondo e salsa di caramello al burro salato), cremino bianco (cioccolato bianco e nocciola Piemonte Igp in una crema leggera alla nocciola arricchita da pezzi di nocciola cristallizzata) e lo yogurt, tra le specialità. Deliziosi i lievitati per la colazione, perfetti da abbinare al gelato. Nel 2020 è nata una deliziosa linea 'in barattolo', perfetta per il delivery. Un plauso al packaging moderno”.