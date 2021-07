Ascoli Piceno, bilancio positivo per l'edizione 2021 di ''Ritratti d'Artista''

di Redazione Picenotime

mercoledì 28 luglio 2021

In archivio la quarta edizione della rassegna internazionale di danza sperimentale 'Ritratti d'artista' andata in scena ad Ascoli Piceno dal 4 al 25 luglio presso il Chiostro di San Francesco e la suggestiva Chiesa di Sant'Andrea. La rassegna, realizzata dall’associazione culturale Being in Motion insieme alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, col patrocinio e contributo del Comune di Ascoli Piceno, con il contributo della Regione Marche, in collaborazione con Studio Aira e Amat, e col sostegno dell’agenzia di comunicazione Hammer Design Brand Experience. Strategie mobili è stato il tema della rassegna 2021. La strategia come arte e scienza di creare un piano d’azione per dare forma ad un processo creativo attraverso l’interazione e l’esplorazione artistica ha ruotato attraverso l’improvvisazione intorno al movimento in relazione alla musica e alla voce. La rassegna si è articolata in quattro serate aperte al pubblico, tre laboratori residenziali, tre incontri con gli artisti; ha prodotto tre performance come esiti finali dei laboratori; ha ospitato 19 artisti (12 danzatori, 6 musicisti, 1 performer) di cui due stranieri, coinvolgendo nei laboratori 20 partecipanti.

I 5 conduttori dei laboratori, in base al format della rassegna, hanno tracciato il proprio ritratto artistico attraverso una trasmissione didattica, la realizzazione di una performance e un dialogo con il pubblico subito dopo il momento performativo. A cogliere nel tempo tutti questi accadimenti è stato un percorso fotografico e di ritrattistica realizzato, come nelle due edizioni precedenti, da Marco Biancucci di F x Fake Comunicazione Visiva che ha curato inoltre la nuova versione della mostra fotografica ‘Corpi in dialogo’ composta da una serie di dittici realizzati con immagini dell’edizione 2020.

La direzione artistica e organizzativa è stata a cura di Maria Rita Salvi e Maria Angela Pespani con il supporto di Cecilia Ventriglia, Luana Milani e Paola Petrucci: “Siamo felici e soddisfatte per queste tre settimane che hanno dato vita ad una vera festa della danza in città. Una ventata di internazionalità che ha aperto cuori e menti. Anche quest’anno sono avvenuti incontri importanti che porteranno a progetti da sviluppare in futuro e avremo cura di mantenere vivi i contatti che abbiamo stabilito con le persone partecipanti. Siamo altresì toccate da come cresce la rete di supporto della comunità di Ascoli che si è mossa per offrire ospitalità agli artisti. E’ nostra volontà creare nel sud delle Marche una sinergia di artisti che si occupano di danza di ricerca al fine di sviluppare una cultura intorno all’Arte della danza legata alla contemporaneità. L’unione fa la forza e per crescere abbiamo bisogno di mettere insieme idee, intenti, volontà, energie. Siamo proiettate già verso i nuovi passi da compiere soprattutto in vista di ‘Ascoli Piceno Capitale della cultura 2024’. Ringraziamo in particolare l’assessore alla Cultura di Ascoli Piceno Donatella Ferretti per il sostegno, la fiducia, la presenza e le parole che ci ha regalato nella serata finale”.