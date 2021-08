Rotella: Musei Sistini del Piceno presentano 'Arte&Scienza', dialogo sull’arte al tempo di Sisto V

di Redazione Picenotime

sabato 21 agosto 2021

Il prof. Claudio Pettinari, Magnifico Rettore dell’Università di Camerino, e il dott. Alessandro Delpriori, storico dell’arte e docente della stessa Università saranno i relatori di un inedito e curioso dialogo sull’arte al tempo di Sisto V tra i segreti della scienza pittorica. Domani, domenica 22 agosto a Rotella, alle ore 18, presso il cortile antistante il Museo di Arte Sacra.

L’appuntamento è organizzato dai Musei Sistini del Piceno, in collaborazione con il Comune di Rotella e rientra tra le attività delle Celebrazioni per il V Centenario della nascita di Papa Sisto V, nato a Grottammare da una famiglia di Montalto delle Marche, e sempre rimasto fortemente legato al territorio d’origine. Le Celebrazioni vedono il coinvolgimento diretto della Regione Marche e di un Comitato promotore che, nel corso dell’anno, sta organizzando numerose e variegate attività per ricordare e far conoscere il “Papa Tosto” marchigiano (per approfondimenti e il calendario completo delle Celebrazioni: https://www.sisto500.it/).

Arte&Scienza è il titolo dell’evento del 22 agosto a Rotella: i due studiosi e divulgatori parleranno dei segreti della scienza dietro al mondo dell’arte con racconti alternati e innovativi su entrambi gli aspetti. Sulle orme di Sisto V, saranno citate opere di artisti del territorio vissuti nel suo stesso periodo (fine del ‘500). Se il prof. Pettinari - che è un chimico - le analizzerà da un punto di vista scientifico spiegando, per esempio, come si facevano i colori o una fusione bronzea, ricordando il bronzista Sebastiano Sebastiani che lavorava con il Papa, lo storico Delpriori le racconterà da un punto di vista artistico e di connessione con il territorio.

“In linea e in continuità con la presenza a Rotella in occasione della mostra “Annunciazioni crivellesche tra Marca e Abruzzo”, il ritorno del Magnifico Rettore dell’Università di Camerino è un evento di assoluta eccezione di cui faremo tesoro. Siamo inoltre particolarmente felici del fatto che il prof. Pettinari, oltre a relazionare nel corso dell’evento Arte&Scienza, abbia anche espresso la volontà di visitare alcune sedi della mostra “I doni di Sisto V alle terre del Piceno”. Esprimiamo quindi grande gratitudine al Magnifico Rettore e a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo importante evento”, dichiara la direttrice dei Musei Sistini Paola Di Girolami.

Per l’evento Arte&Scienza di domani, 22 agosto, a Rotella (ore 18), è richiesto il green pass e si consiglia la prenotazione al numero 3473907541.