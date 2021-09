Ascoli Piceno, presentato “Controvento-Festival dell'Aria”. Eventi e spettacoli per rivitalizzare il territorio

di Redazione Picenotime

venerdì 03 settembre 2021

Tutto pronto per "ControVento-Festival dell'Aria", evento in programma dal 5 al 15 Settembre negli splendidi scenari naturali di Colle San Marco, Colle San Giacomo e Ascoli. Si tratta di un’iniziativa organizzata dal Comune di Ascoli in collaborazione con la Regione Marche, Ministero della Cultura con il supporto del CoTuGe. La direzione artistica, a cura di Daniela Tisi con l’ausilio di Carlo Bachetti Doria e l’associazione Centoventotto, punta a dare nuovo slancio e rivitalizzare un territorio che ha tutte le potenzialità per rinascere e volare in alto come l’aquilone. Per questa prima edizione il programma prevede undici giorni con incontri, mostre, escursioni, concerti e spettacoli dal vivo con la partecipazione di ospiti illustri. In calendario anche un concorso per la realizzazione dell’aquilone più originale che verrà scelto da una giuria di esperti.



A presentare stamane l'iniziativa presso la Sala "De Carolis e Ferri" di Palazzo Arengo il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, l'assessore agli eventi Monia Vallesi, l'assessore regionale alla cultura Giorgia Latini, i direttori artistici Daniele Tisi e Carlo Bachetti Doria ed infine Simone Amadio di AssoItalia Aps.













Tra i tanti momenti più attesi ci sarà il volo in mongolfiera che permetterà, Domenica 5 Settembre, di ammirare il paesaggio piceno da una insolita prospettiva. A livello artistico va sicuramente evidenziata la presenza nella pinacoteca cittadina dell’opera “Girl with balloon”, realizzata da Banksy, artista britannico di cui non si conosce l’identità. Sarà possibile ammirarla dal 10 al 15 Settembre nella Sala "Ceci" e per l’occasione anche la prestigiosa Collezione della Pinacoteca Civica sarà ispirata dal vento e dall’aria. Per info e prenotazioni 388/1085220.

Marco Fioravanti: "Iniziativa alla prima edizione organizzata per coinvolgere le nostre colline ed i nostri monti. Il rilancio delle aree interne ė parte del nostro programma ed è un passaggio fondamentale per la rinascita di tutto il territorio. Vista la valenza nazionale arriveranno molti appassionati da tutta Italia e sarà sicuramente un'ulteriore vetrina per la nostra città. Saranno sicuramente eventi e concerti molto suggestivi visto lo scenario in cui si svolgeranno".

Giorgia Latini: "Complimenti all’Amministrazione Comunale di Ascoli per l’idea di questo nuovo festival che si è rivelato uno dei migliori tra quelli proposti al concorso indetto dalla Regione Marche. C’è ancora tanta creatività e voglia di rinascere, per questo la Regione intende supportare nuove idee e proposte. Vogliamo dimostrare che possiamo volare come l’aquilone che riesce ad andare controvento. Valore aggiunto per la manifestazione è sicuramente lo svolgimento in ambienti diversi tra loro. Si spazia dal centro storico alle splendide montagne che circondano la città, questo permetterà di valorizzare artisti del nostro territorio che operano su tematiche diverse".

Monia Vallesi: "Progetto che ci fa respirare veramente nuova aria. Ringrazio Comune e Regione che hanno permesso la realizzazione di questa iniziativa. Un grosso grazie infine a tutta la parte organizzativa che è riuscita ad allestire un programma veramente ricco di eventi destinati a tutti, adulti e bambini. Si riesce così anche a rivitalizzare alcune zone specifiche del nostro territorio e questo potrà sicuramente essere di aiuto per la nostra candidatura a Capitale Italiana della Cultura 2024".









Daniela Tisi: "Entrando nei dettagli, mi preme ricordare che il progetto si è classificato al secondo posto tra quelli che hanno partecipato al bando. Ci è sembrato giusto unire la suggestione del controvento ad eventi culturali. Siamo entrati in aspetti letterali, filosofici, musicali. L’opera di Banksy rappresenta un po’ la meraviglia che questo festival dovrà creare. Sono convinta che la cultura deve essere una medicina dopo questo periodo che abbiamo passato. Sicuramente è una manifestazione in cui i giovani sono al centro di molti eventi. A tal riguardo mi ha fatto molto piacere constatare che le prenotazioni già arrivate sono in gran parte di ragazzi, a dimostrazione di quanto sia importante offrire loro questa tipologia di eventi legati alla cultura".

Carlo Bachetti Doria: "Festival sicuramente inclusivo con un target estremamente vario e interattivo. Si potrà realmente partecipare con i tanti laboratori che si terranno al pianoro di San Marco".

Simone Amadio: "Siamo soddisfatti del lavoro fatto ed il nostro augurio è quello di aver gettato le basi per un qualcosa che possa durare anche nei prossimi anni. In questo momento c’è bisogno di questi eventi che possano riportare tutti ad una sorta di normalità".

Regolamentazione della circolazione stradale e sosta in occasione della manifestazione "Controvento" in programma dal 05/09/2021 al 15/09/21 sul Pianoro di San Marco, San Giacomo e Giardino comunale.

Con l'ordinanza dirigenziale n. 585 del 3 settembre 2021 l'Amministrazione comunale dispone per tutto il periodo della manifestazione denominata "Controvento" e cioè dal 05/09/2021 al 15/09/2021:

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata nella fascia oraria 07:00 - 24:00 sul lato dx a salire della SP76 Colle San Marco, per il tratto di strada che va dalle "Cave Giuliani " all'intersezione con Via Martiri della Repubblica.

dalle ore 09:00 alle ore 20:00 di domenica 05/09/2021:

- l' interdizione della circolazione veicolare e la sosta con rimozione forzata in ambo i lati di Via Martiri della Resistenza, per il tratto compreso dalla S.P. n.76 "Colle San Marco" e fino ai servizi dei campi da tennis.