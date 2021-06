Ascoli Piceno, ripartono i progetti ''Nati per Leggere'' e ''Nati per la Musica''

di Redazione Picenotime

Un anno e più di Pandemia non hanno spento l’entusiasmo di Nati per Leggere. Il progetto, che si impegna da anni nella promozione della lettura ai bambini in età prescolare e che unisce pediatri, bibliotecari, librai e volontari in tutta Italia. Nella nostra regione NpL Marche riparte infatti con una splendida iniziativa con più tappe che vede nella nostra Ascoli l’incontro conclusivo. Insieme all’Unione Italiana ciechi e ipovedenti sì è organizzato un vero e proprio cammino attraverso i sensi per scoprire come le emozioni della lettura e della musica possano raggiungerci non solo con la vista ma anche attraverso le percezioni sensoriali diverse. Questa importante iniziativa è tesa ad affermare il diritto alle storie di tutti i bambini. L’iniziativa che ha visto protagoniste i capoluoghi di provincia marchigiani, che hanno dato vita a una prima rete di incontri dal titolo “Storie in tutti i sensi”. Mentre sono stati cinque, uno per ogni provincia, i temi protagonisti delle letture: ‘Io tocco’ a Pesaro. ‘Io sono’, ad Ancona. ‘Io annuso’, a Macerata. ‘Io gusto’, a Fermo. Ad Ascoli Piceno vi aspettiamo martedì 29 giugno dalle ore 18 presso il Giardino Vescovile di Palazzo ROVERELLA.



Gli eventi sono promossi nell’ambito del progetto ‘Occhio alla rete’, finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Accanto a questa splendida iniziativa il pomeriggio di martedì 29 giugno sarà anche l’occasione preziosa per annunciare una grande progetto che Nati per Leggere e Libreria Rinascita di Ascoli Piceno hanno costruito insieme in questi mesi di attesa di ritorno alla normalità. Verrà infatti ufficialmente inaugurata la prima Biblioteca Nati per Leggere che troverà la sua sede presso la libreria Rinascita dove sarà possibile effettuare la prenotazione e il prestito in sicurezza con l’aiuto dei librai.

Vi aspettiamo numerosi, la prenotazione per l’evento in giardino può essere fatta alla mail nplpiceno@gmail.com