Amat, performance interattiva di danza con ''Genoma scenico'' di Nicola Galli

di Redazione Picenotime

mercoledì 28 ottobre 2020

La progettualità di Amat,, pur in questo momento di grande difficoltà per il mondo del teatro e non solo, trova nuove forme per sostenere la creatività degli artisti in un’ottica di partnership con importanti soggetti del panorama teatrale italiano. Da sempre impegnato in progetti di rete – nazionali e internazionali – il circuito marchigiano di teatro, musica, danza e circo “titolare di residenza” riconosciuto da Regione Marche e Mibact è al lavoro dallo scorso marzo – in pieno lockdown – al progetto delle Residenze Digitali, una preziosa occasione per la produzione artistica legata ai linguaggi della scena contemporanea, insieme al Centro di Residenza della Toscana Armunia – CapoTrave/Kilowatt che ne è il promotore, Anghiari Dance Hub, in partenariato con ATCL Spazio Rossellini in collaborazione con Regione Marche, Regione Toscana e MiBACT, con il tutoraggio delle studiose Anna Maria Monteverdi e Federica Patti.

Ora il progetto – che intende sin dalla sua genesi trasformare una difficoltà in una opportunità per aprire nuove sfide affiancando, non certo sostituendo, le forme consuete di fruizione dello spettacolo dal vivo – entra nel vivo da domenica 1 a martedì 3 novembre con Genoma scenico | dispositivo digitale, una performance interattiva di danza per 10 giocatori ideata dal coreografo e danzatore Nicola Galli proposta al pubblico alle ore 16.30, 18.30 e 21.30.

Dieci persone alla volta potranno accedere e giocare online a Genoma scenico, progetto coreografico e un metodo educativo ideato da Nicola Galli nel 2018 per il Museo delle Scienze MUSE di Trento, grazie al sostegno del Centro Culturale S. Chiara, Festival Oriente Occidente / CID Centro Internazionale della Danza e TIR Danza e selezionato nel 2019 per l'azione Danza Urbana XL.

Genoma scenico è una performance di danza che si basa sulla relazione interattiva tra spettatori e performer. Così come ogni essere umano possiede un codice genetico unico e inimitabile, allo stesso modo gli spettatori e spettatrici sono inviati a scoprire l’originale unicità dello spettacolo dal vivo fruendo la performance e interagendo con i performer grazie all'impiego di un dispositivo ludico. Il dispositivo si compone di 33 tessere che rappresentano una varietà di elementi che determinano una performance di danza (il numero di danzatori, i movimenti, l'area di azione, il suono, la luce che illumina i corpi e durata della performance). Il pubblico è quindi invitato ad acquisire il ruolo di autore creando performance attraverso la selezione delle tessere, per comporre così un “genoma scenico”. Ogni singola performance generata dalla selezione delle tessere viene quindi agita istantaneamente dai performer come esito artistico unico e irripetibile. Grazie al sostegno del bando Residenze Digitali, il coreografo ha elaborato una versione digitale del dispositivo, come segno di risposta attiva alla crisi Covid-19 e nel favorire l'utilizzo consapevole delle nuove tecnologie. Convertito in una piattaforma di gioco online, il dispositivo offre a gruppi di spettatori la possibilità di fruire virtualmente lo spettacolo, creare brevi performance di danza componendo stringhe di informazioni da inviare ai performer, i quali danzeranno in diretta streaming l'esito delle scelte effettuate.

Per informazioni: organizzazione@anghiaridancehub.eu

Al bando delle Residenze Digitali hanno partecipato 398 compagnie da tutta Italia e dall’estero che hanno messo in campo situazioni alternative, modelli ibridi con i quali far interagire il pubblico. La performance di Nicola Galli è un’anteprima della Settimana delle residenze digitali, un vero e proprio festival che si svolgerà dal 30 novembre al 6 dicembre su diverse piattaforme digitali presentando i lavori di Illoco Teatro, Agrupacion Senor Serrano, Filippo Rosati, Enchiridion, Giselda Ranieri e Simone Pacini.