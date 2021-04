Mercati finanziari: come giocare in borsa oggi secondo gli esperti di Tradingonline.it

di Redazione Picenotime

mercoledì 07 aprile 2021

Le borse europee, e in particolare Piazza Affari, si avviano a concludere il mese di marzo con una situazione sostanzialmente stabile. Gli investitori si mostrano cauti e il mercato attende con trepidazione le prime parziali riaperture delle attività economiche in seguito all' allentamento delle restrizioni annunciato in vista dell' estate da Ursula Von der Leyen. I principali analisti finanziari confermano il trend rialzista che dovrebbe sostenere i mercati internazionali ma molto dipenderà dal completamento della campagna vaccinale.

Sebbene il 2020 sia stato un anno nefasto soprattutto per le piccole realtà imprenditoriali, sono molti gli investitori che hanno guadagnato facendo trading online. Il trading attira l'interesse di moltissime persone perché consente di giocare in borsa senza appoggiarsi alle banche tradizionali e di gestire il proprio capitale in autonomia. Per investire con successo è necessario studiare le dinamiche del mercato e valutare quali potrebbero essere gli asset più convenienti sui quali puntare. Un punto di riferimento per chi vuole iniziare a fare trading è il sito di Tradingonline.io, dove è possibile approfondire varie tematiche legate al mondo degli investimenti online.

Come scegliere il broker giusto

Per chi vuole iniziare a investire in borsa facendo trading online è necessario innanzitutto aprire una posizione presso un broker. Quest'ultimo funge da tramite tra l' utente e il mercato e riveste un ruolo fondamentale. E' consigliabile scegliere una piattaforma conosciuta, affidabile e con una solida reputazione alle spalle: non sono pochi i casi, infatti, in cui il broker ha truffato gli investitori e non ha mai corrisposto il guadagno.

Per questo motivo è essenziale affidarsi solo a società regolamentate a livello internazionale e che operano da diversi anni nel settore. Inoltre, una funzionalità molto gradita da chi si avvicina al mondo della finanza è la possibilità di aprire un conto demo gratuito con cui sperimentare le varie strategie di investimento senza rischiare di perdere del capitale reale. Un altro aspetto da considerare quando si deve valutare la piattaforma di trading è il numero di asset disponibili. Meglio, infatti, optare per un intermediario che offra una vasta scelta di prodotti finanziari: dalle criptivalute al forex, dalle azioni ai CFD, diversificare il portafoglio è la prima regola per chi vuole giocare in borsa.

Asset allocation e aggiornamento costante

L' asset allocation, ovvero la procedura di differenziazione degli investimenti è una delle regole fondamentali del mondo finanziario. L' utente può infatti decidere di puntare su un' ampia gamma di strumenti finanziari: attualmente il comparto delle valute digitali (ad esempio Bitcoin, Ethereum, Cardano,...) sta riscuotendo molto successo, tuttavia asset più tradizionali quali i metalli preziosi o le materie prime non sono da sottavalutare.

E' importante, tuttavia, variare il proprio wallet, sia in termini di prodotto sia per quanto riguarda il mercato geografico di riferimento; inoltre, è consigliabile prevedere diversi livelli di rischio in modo da non ritrovarsi con un capitale investito interamente in prodotti ad alta volatilità. Soprattutto se si sceglie di investire in asset caratterizzati da una certa instabilità, come ad esempio le criptovalute, risulta fondamentale seguire con attenzione l' andamento del mercato.

Il mercato delle monete digitali prevede forme di investimento a lungo o a breve termine. L' investimento a breve termine, in particolare, è caratterizzato dall' apertura e dalla chiusura di posizioni in un lasso di tempo estremamente breve: la velocità della transazione e la competenza nel riconoscere le variazioni del mercato risultano quindi delle caratteristiche imprescindibili per chiunque voglia avvicinarsi al crypto- trading. Se per quanto riguarda un piano dall' orizzonte temporale molto ampio la rapidità può non essere un fattore determinante, per le posizioni short è una conditio sine qua non. In generale, comunque, l' aggiornamento costante concorre alla buona riuscita di un investimento.