Unione Sportiva Acli Marche, ad Ascoli coinvolti 250 alunni nel corso di scacchi

di Redazione Picenotime

lunedì 05 aprile 2021

A partire dal mese di dicembre 2019 l’Unione Sportiva Acli Marche ha attivato, nel territorio regionale, una lunga serie di attività dedicate ad una importante disciplina ossia gli scacchi.

Nella fase iniziale dell’anno 2020, ad esempio, è stato avviato un interessante corso di scacchi ad Ascoli Piceno, corso che ha coinvolto 250 alunni di 12 classi delle scuole primarie con 40 ore di intervento. Il progetto è realizzato in collaborazione con Coni Marche, Coop Alleanza 3.0 e A.S.D. Centro Iniziative Giovani.

Nella parte restante dell’anno 2020 c’è stato un notevole sviluppo dell’attività degli scacchi, all’interno dell’U.S. Acli, grazie alla collaborazione dei tecnici Marco Pelagalli e Dante Guglielmi che hanno realizzato una lunga serie di video coinvolgendo centinaia di persone di ogni età residenti nei territori dei comuni di Castorano e Venarotta.

In un periodo di forti limitazioni agli spostamenti i video proposti sono stati un utile strumento di impiegare il proprio tempo libero da parte di tanti cittadini.

“Gli scacchi – dicono gli istruttori Dante Guglielmi e Marco Pelagalli – sono una attività molto importante che coinvolge persone di ogni età. Spesso nei tornei capita di vedere di fronte bambini ed anziani. E questa attività è molto importante anche per tenere in continuo movimento il cervello. Gli scacchi sono utili per migliorare la concentrazione, la creatività e per sviluppare l’immaginazione perché prima di muovere i pezzi sulla scacchiera occorre farlo nella nostra mente. Un altro aspetto molto importante di questa attività è quella dell’universalità delle regole del gioco che permette di abbattere la barriera linguistica di persone di diverse nazionalità. Ma è anche un gioco al quale possono partecipare anche disabili e non vedenti. Rispetto a tante altre nazioni l’Italia è un po’ indietro sul numero di praticanti di questa disciplina. Scontiamo il fatto che gli scacchi non sono previsti come materia scolastica. Però stiamo recuperando fortemente, in particolare tra le donne che stanno aumentando tanto a livello di partecipazione a lezioni, corsi, tornei e gare. Nonostante il Covid-19 stiamo portato avanti numerose attività che permettono di far appassionare sempre un numero maggiore di persone a questa disciplina”.

Nel corso del 2021 il settore scacchi dell’U.S. Acli sta coinvolgendo centinaia di persone in diverse iniziative e l’obiettivo è incrementare ancora di più il numero dei praticanti.

Per tutti coloro che abitano ad Arquata del Tronto, Ascoli Piceno, Maltignano, Castorano, Venarotta, Offida e Cossignano le lezioni sono disponibili ogni giovedì alle ore 21 (con visibilità anche in altri orari) sul gruppo facebook “U.S. ACLI SPORT SOCIALE”. L’iniziativa è realizzata all’interno del progetto “Il valore sociale dello sport” finanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

Martedì 6 aprile, invece, prenderà il via un nuovo corso aperto a persone di ogni età e cittadini residenti in qualsiasi comune organizzato in collaborazione con CoopAlleanza 3.0. Le lezioni saranno diffuse fino al 18 maggio ogni martedì alle ore 20,30 (con visibilità anche in altri orari per permetterne la fruizione di più persone possibili) sul gruppo facebook “U.S. ACLI MARCHE COOP ALLEANZA 3.0 PER SCACCHI”.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute chiamando il numero 3442229927 oppure consultando il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.