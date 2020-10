San Benedetto, prosegue ''Donne in movimento'' come contrasto all'insorgere del tumore al seno

di Redazione Picenotime

domenica 25 ottobre 2020

Si avvia alla conclusione ottobre, il cosiddetto “Mese rosa”, mese da sempre dedicato alla salute della donna ed in particolare alla prevenzione del tumore al seno.

Una patologia, questa, che presenta dati sempre più allarmanti. In Italia, ad esempio, si registrano 480000 nuovi casi ogni anno. Una donna su nove si ammala di tumore del seno nel corso della vita. Sebbene i tumori del seno siano altamente curabili (oltre il 97% di guarigioni quando il tumore è scoperto in fase iniziale”), 450000 donne ogni anno nel mondo perdono la loro battaglia e ben 12000 in Italia. Il tumore del seno è la principale causa di morte per cancro della popolazione femminile mondiale. Per affrontare tale patologia è particolarmente importante, oltre alle cure precoci, l’adozione di stili di vita corretti.

Proprio per questo anche nel corso dell’anno 2020 l’Unione Sportiva Acli Marche, in collaborazione con l’assessorato alle politiche sociali del Comune di San Benedetto del Tronto, ha organizzato una serie di iniziative finalizzate a promuovere le opportunità di movimento e di attività fisica per donne di ogni età.

L’attività fisica può infatti ostacolare la formazione del tumore. Le donne che svolgono regolarmente sport presentano una riduzione del rischio di ammalarsi di circa il 15/20%. Questi effetti sono più evidenti in post-menopausa, ma praticare sport fin dall’adolescenza aiuta a diminuire l’incidenza di tumore che poi si svilupperebbero al termine dell’età fertile.

Grazie alla collaborazione con la Lilt di Ascoli Piceno, nell’ambito delle iniziative “Lilt for women” e della campagna “Nastro rosa”, è stata inoltre distribuita la guida “E’ ora di prenderti cura di te” che aiuta a conoscere meglio il tumore alla mammella.

La campagna informativa andrà avanti fino al mese di dicembre 2020, mentre nel periodo estivo sono state organizzate lezioni gratuite di yoga presso l’Hotel Pineta e presso lo stabilimento Poseidon & Nettuno, lezioni che hanno coinvolto più di 100 persone. Nel periodo primaverile del lockdown, invece, sono stati diffusi video che hanno permesso alle donne di fare attività fisica presso la propria abitazione”.

“L’incremento dell’attività fisica – hanno detto l’assessore alle politiche sociali del Comune di San Benedetto Emanuela Carboni ed il presidente regionale dell’U.S. Acli Marche Giulio Lucidi – rappresenta un importante intervento di modifica dei fattori di rischio ed un importante contributo per mantenersi in buona salute”.

Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti con l’iniziativa “Donne in movimento” si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche, il sito www.usaclimarche.com oppure si può chiamare il numero 3442229927.