Progetto ''Ascodept 2.0'', coinvolto anche il comune di Venarotta

di Redazione Picenotime

sabato 03 aprile 2021

La locale amministrazione comunale ha aderito e concesso il patrocinio ad “ASCODEPT 2.0” di cui è capofila l’Associazione di volontariato Delta. Si tratta di un progetto che ha partecipato al bando finanziato dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale “AggregAzione”, giunto alla terza edizione, ed è risultato tra quelli che sono stati ammessi a contributo e finanziati.

Un risultato importante per il progetto visto che per il territorio della Provincia di Ascoli Piceno ne sono stati finanziati solo 2 su un totale di 26 ammessi alla contribuzione regionale.

L’iniziativa, riservata ai giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, fa seguito al progetto “ASCODEPT”, realizzato negli anni 2018 e 2019 e finanziato anch’esso dalla Regione Marche e dal Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile.

Il progetto, in questo 2021, assume una dimensione territoriale maggiore visto che le attività saranno realizzate nel territorio di ben 12 comuni ossia San Benedetto del Tronto, Ascoli Piceno, Folignano, Venarotta, Arquata del Tronto, Spinetoli, Monsampolo del Tronto, Offida, Monteprandone, Grottammare, Palmiano e Castorano.

Le attività sono realizzate da un partenariato composto da Associazione di volontariato Delta, Unione Sportiva Acli Marche, APS Centro Iniziative Giovani, APS 3SICC e Circolo Acli Oscar Romero APS ASD.

Per quanto riguarda Venarotta le attività previste sono un laboratorio teatrale che prenderà il via a metà aprile, sarà realizzato in modalità on line e curato dagli insegnanti Eugenia Brega e Paolo Clementi.

In programma anche corsi di autodifesa e parkour che potranno iniziare non appena sarà possibile riprendere le attività sportive. La partecipazione alle varie attività è gratuita.

L’obiettivo principale del progetto è quello di promuovere nuove modalità e forme di aggregazione e di incontro dei giovani attraverso iniziative culturali e formative.

Per informazioni si possono consultare le pagine facebook delle associazioni che realizzano il progetto ossia: Associazione di volontariato Delta, Unione Sportiva Acli Marche, APS Centro Iniziative Giovani, APS 3SICC e Circolo Acli Oscar Romero APS ASD oppure sui rispettivi siti internet.