Unione Sportiva Acli Marche, iniziativa ''Salute in cammino'' fa tappa anche ad Offida

di Redazione Picenotime

mercoledì 30 giugno 2021

Dal 6 luglio prenderanno il via 4 camminate culturali organizzate nell’ambito delle attività del progetto “Destinazione benessere Offida sport 2021” promosso dall’assessorato allo sport del Comune di Offida e cofinanziato dalla Regione Marche, ai sensi della L.R. 5/2012 ed in particolare dalla misura 7 della Deliberazione di Giunta Regionale 868/2020.

Il primo appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino”, che abbina la promozione dell’attività fisica alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio, è fissato infatti per le ore 18 di martedì 6 luglio dal Santuario del Beato Bernardo ad Offida. Si tratta di un evento sportivo e culturale gratuito con la presenza di una guida turistica abilitata. La prima iniziativa è denominata “Francescani, benedettini, agostiniani: le tracce degli ordini religiosi ad Offida” con un percorso predisposto dalla guida Valeria Nicu.

La partecipazione al tour culturale è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria con un messaggio al numero 393 9365509 entro il 5 luglio (indicando nome e cognome e data della camminata). E’ previsto un tetto massimo di 50 partecipanti. Saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19. Si consigliano abbigliamento e calzature comode e di portare una bottiglietta d’acqua. In caso di pioggia la manifestazione sarà spostata ad altra data.

Le altre camminate culturali si occuperanno della storia e delle origini dei luoghi e della toponomastica di Offida, delle chiese scomparse di Offida, di Pietro Maggi “uno svizzero a Offida – architetto di teatri” e si svolgeranno il 20 luglio (ore 21), il 3 agosto (ore 18) ed il 24 agosto (ore 21) e saranno dirette anche dall’altra guida turistica Valentina Carradori. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook dell’Unione Sportiva Acli Marche.

Nel frattempo, con la cerimonia di consegna degli attestati di partecipazione, alla presenza del sindaco di Altidona Giuliana Porrà e del comandante della stazione carabinieri di Pedaso luogotenente Salvatore Marra, si è concluso il corso gratuito di autodifesa per donne organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche con la collaborazione tecnica di Asd Dspin ed Ares 2.00 Evolution che si è svolto in Piazza Garibaldi. Il corso, diretto dall’istruttore Emanuele Conti, è stato organizzato con il sostegno di Coop Alleanza 3.0 (evento sostenuto per l’1% della spesa di prodotti a marchio Coop), col contributo del Comune di Altidona, col patrocinio della Provincia di Fermo ed in collaborazione con Qualis Lab – Analisi cliniche, Asd Dspin ed Ares 2.00 Evolution. Numerose le donne che hanno partecipato e che provenivano da vari comuni delle province di Ascoli Piceno e Fermo.