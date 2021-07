Arquata del Tronto, la seconda ''Camminata lungo il Gada'' ha toccato le frazioni di Borgo e Piedilama

di Redazione Picenotime

La seconda “Camminata lungo il Gada” ha coinvolto i cittadini presenti in un percorso che ha toccato le frazioni di Borgo, Piedilama ed Arquata.

L’iniziativa, realizzata grazie alla collaborazione tra U.S. Acli Marche, Associazione Arquata Potest e A.S.D. Aps Centro Iniziative Giovani, con il patrocinio del Comune di Arquata del Tronto, è organizzata nell’ambito del progetto “Il valore sociale dello sport” cofinanziato dalla Regione Marche con risorse statali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Grazie all’assistenza della guida Vittorio Camacci il gruppo dei podisti arrivati dalle province di Ascoli Piceno, Ancona e Fermo ha potuto attraversare un percorso particolarmente ricco dal punto di vista naturalistico e storico. Al via era presente anche l'assessore del Comune di Arquata Sandro Onesi.

Il prossimo appuntamento con le iniziative del progetto “Il valore sociale dello sport” è fissato per sabato 17 luglio (Da Spelonga alla Madonna dei Santi ritrovo alle 9 presso la piazza di Spelonga). L’ultima iniziativa ci sarà infine domenica 25 luglio (Dal Rifugio Mezzi Litri a Picchio7 con ritrovo alle 15 presso il Rifugio Mezzi Litri). La partecipazione è gratuita ma occorre prenotare entro il giovedì precedente la manifestazione contattando il numero 3939365509. In caso di pioggia le manifestazioni saranno spostate in altre date. Durante le escursioni saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid-19.