Grottammare, evento online per la ''Race for the Cure 2021: le Marche fanno squadra''

di Redazione Picenotime

mercoledì 09 giugno 2021

È in programma Giovedì 10 Giugno, alle ore 21.15, “Race for the Cure 2021: le Marche fanno squadra”. L’ iniziativa è organizzata con il patrocinio della Città di Grottammare e verrà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di "Radio Incredibile" per presentare tutte le novità della Race 2021, l’evento simbolo dell’Associazione Susan G. Komen Italia, nonché la più grande manifestazione in Italia e nel mondo per la lotta contro i tumori del seno, alla quale le Marche parteciperanno per il secondo anno consecutivo con il proprio team regionale (maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.komen.it).

Alla diretta interverranno l'assessore alle Pari Opportunità del Comune di Grottammare Monica Pomili, il capitano della Squadra Regione Marche, Avv. Alessia Muscella, e rappresentanti di alcune delle “associazioni amiche” che supportano il team regionale: Mirco Piersimoni, presidente dell’ Avis Grottammare; Ludovica Teodori e Gisella Ercoli, rispettivamente, presidente e membro del direttivo dell’associazione IOM di Ascoli Piceno; Amerina Orioli, Presidente dell’associazione “Come Ginestre” di Civitanova Marche.

“Siamo felici - dichiarano l'assessore Pomili e la consigliera alle politiche giovanili Martina Sciarroni - di continuare la collaborazione con la Susan G. Komen Italia per il secondo anno consecutivo. Non è mai abbastanza lo spazio che si dedica alla prevenzione dei tumori al seno. Nella nostra regione sono diverse le realtà che in maniera sinergica si impegnano a sensibilizzare sul tema e anche a Grottammare ci sarà un'estate con diversi appuntamenti dedicati che ci accompagneranno verso la Race 2021, a Roma, dove le Marche parteciperanno con una squadra capitanata dalla nostra concittadina Alessia Muscella, alla quale vanno i nostri ringraziamenti per l'energia e l'impegno che dimostra in ogni occasione di collaborazione. Inoltre, ringraziamo l'associazione Radio Incredibile, che negli ultimi due anni, con le sue dirette online, ha dato modo a molte persone di poter partecipare a iniziative e momenti di informazione altrimenti difficilmente organizzabili”.