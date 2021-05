San Benedetto, successo per iniziativa in occasione della Giornata nazionale del malato oncologico

di Redazione Picenotime

Successo a San Benedetto del Tronto per l’iniziativa organizzata dalla Cooperativa DLM in occasione della Giornata nazionale del malato oncologico. Si tratta è trattato di un vero e proprio laboratorio sportivo all’aperto che ha permesso tanti cittadini di fare attività fisica sullo splendido lungomare rivierasco evidenziando in contemporanea l’importanza di stili di vita corretti per avere una buona salute. Il movimento, infatti, è un vero e proprio farmaco naturale, non solo per le malattie di carattere oncologico, come ad esempio il tumore al seno, ma anche altre patologie come la fibromialgia di cui nei giorni scorsi è stata celebrata la giornata nazionale.

L’iniziativa è organizzata col patrocinio e il contributo del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, col patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto, con la collaborazione di Qualis Lab e Lilt di Ascoli Piceno. Alla manifestazione erano presenti l’assessore alle politiche sociali del Comune di San Benedetto del Tronto Emanuela Carboni ed il consigliere comunale Valerio Pignotti che hanno voluto ribadire la vicinanza delle istituzioni ad iniziative gratuite finalizzate a promuovere uno stato di buona salute dei cittadini e a evidenziare l’importanza della prevenzione.