San Benedetto, presentati i Campionati Italiani di Triathlon Under 23 e Paratriathlon

mercoledì 21 ottobre 2020

Mercoledì 21 ottobre, in streaming on line per il rispetto delle norme Anti COVID, si è svolta la conferenza di presentazione dei Campionati Italiani di Triathlon Olimpico Assoluti e Under 23 e di Paratriathlon, in programma nel fine settimana del 24 e 25 ottobre a San Benedetto del Tronto.

Ad aprire la conferenza, il "padrone di casa", l'Assessore allo Sport del Comune di San Benedetto del Tronto Pierfrancesco Troli. «Mi sono appena insediato, come Assessore allo Sport per me è la prima ufficiale, direi un battesimo di fuoco di cui sono in realtà molto felice data l'importanza che riveste questa manifestazione. Oggi presentiamo l'evento più importante della Federazione Italiana Triathlon che siamo onorati abbia scelto la nostra città. Grazie alla collaborazione con la Flipper Triathlon, riportiamo a San Benedetto del Tronto un evento così importante, nonostante le problematiche legate alla normative Anti COVID che, lo sappiamo bene, hanno impedito lo svolgersi di tantissime manifestazioni. Per noi è importante sottolineare non solo l'aspetto agonistico, ma anche la politica dell'accoglienza, la promozione turistica del territorio. E per questo è stato fondamentale il lavoro fatto in sodalizio con le associazioni locali per favorire il binomio sport e turismo. Vogliamo che San Benedetto del Tronto torni ad essere teatro di importanti manifestazioni sportive e sabato e domenica onoreremo con il nostro impegno l'incarico che ci ha dato la FITri.»

A seguire, è stato il turno dell'intervento di Luigi Bianchi, Presidente della Federazione Italiana Triathlon. «È stato un periodo molto difficile e lo è ancora. Però era importante ripartire con lo sport. Siamo stati la prima federazione a chiudere e i primi a ripartire a fine giugno, improntando un protocollo che mettesse in sicurezza atleti e addetti ai lavori. La FITri è stata vicina ai propri tesserati e alle società, ci siamo impegnati anche dal punto di vista economico per supportare gli organizzatori della Flipper Triathlon che si sono messi in gioco per portare a termine la preparazione di questa importante gara.Sarò presente anche io a San Benedetto del Tronto, siamo molto contenti perché nonostante le difficoltà, siamo alla fine riusciti a far disputare tutti i campionati giovanili, gli Italiani di triathlon sprint, la Coppa del Mondo in Sardegna e questo grazie a tutta la macchina del Mondo Triathlon che è stata capace in maniera vincente di approcciare questo periodo così complicato.»

Subito dopo è intervenuto Raffaele Avigliano, nel doppio ruolo di Presidente della Flipper Triathlon, sodalizio organizzatore, e Presidente Regionale della FITri Marche.

«Sono doppiamente emozionato, sono riuscito con l'aiuto di tutti quelli che mi sono vicini a portare a San Benedetto l'evento più importante della stagione e tutto questo mi gratifica, proprio perché so l'impegno che ci abbiamo messo. Personalmente, mi sono avvicinato a questa città proprio 25 anni fa: fu teatro di una gara che dette inizio alla nostra attività come Flipper, quindi oggi saldo anche un debito con San Benedetto del Tronto. Una località che ha tutte le caratteristiche per ospitare un evento di questo genere: è il primo e speriamo che sia il primo di una lunga serie, grazie anche a quello che riusciremo a realizzare nel fine settimana. Abbiamo uno staff ben collaudato, siamo pronti ad ospitare i migliori atleti d'Italia e ad offrire uno spettacolo degno di questa città che ci ha accolto con tutte le sue energie e ci sta supportando nella logistica. Ringrazio in particolare le associazioni sportive locali, abbiamo trovato una risposta importantissima da parte di realtà che ci stanno dando il supporto necessario per la logistica della gara: il Circolo Tennis Maggioni, il Circolo Nautico San Benedetto del Tronto, la Lega Navale di San Benedetto del Tronto, la società Atletica Avis di San Benedetto del Tronto, gli Assistenti Bagnanti, l'Eurofit Company di San Benedetto del Tronto e tutti coloro che stanno dando il loro contributo. Sto realizzando il mio sogno: allargare l'interesse di una città per questa prestigiosa manifestazione, un primo passo per portare a San Benedetto del Tronto eventi altrettanto importanti come questo.»

Hanno chiuso la conferenza Fabrizio Cutela, Direttore Adriatic Series ed Ezio Amatucci, Direttore Gara, che sono entrati più nel dettaglio della manifestazione, presentando ufficialmente i percorsi e spiegando il programma della due giorni.

PROGRAMMA



VENERDÌ 23 OTTOBRE

16:00 - 18:00 prova percorsi in autonomia (ATTENZIONE traffico aperto)

18:00 briefing tecnico (da confermare, in alternativa sarà pubblicato on line)

SABATO 24 OTTOBRE

10:00 - 14:00 consegna pettorali

14:00 – 15:00 apertura zona cambio Campionato Italiano Paratriathlon Sprint

15:30 partenza Campionato Italiano Paratriathlon Sprint

ritiro materiale dalla zona cambio al termine della gara fino alle ore 18:15

16:00 - 19:00 consegna pettorali Campionato Italiano Assoluto e U23

18:30 premiazioni Campionato Italiano Paratriathlon Sprint

DOMENICA 25 OTTOBRE

07.30 - 08.45 consegna pettorali

GARA FEMMINILE

08:00 – 09:15 apertura zona cambio

09:30 partenza gara FEMMINILE Campionato Italiano Triathlon Assoluto e U23 (modalità Rolling Start - 1 atleta ogni 30") ritiro materiale dalla zona cambio al termine della gara maschile (circa ore 13:45) e fino alle ore 14:45

GARA MASCHILE

08:00 – 09:30 apertura zona cambio gara maschile

11:00 partenza gara MASCHILE Campionato Italiano Triathlon Assoluto e U23 (modalità Rolling Start - 1 atleta ogni 30") ritiro materiale dalla zona cambio al termine e fino alle ore 14:45

15:00 premiazioni femminile e maschile.