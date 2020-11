Ciclocross marchigiano in gran spolvero ad Aprilia nella sesta prova del Lazio Cross-Trofeo Romano Scotti

di Redazione Picenotime

giovedì 26 novembre 2020

In un momento storico difficile a livello emergenziale e sanitario, dove le chiusure e le limitazioni sono gli strumenti al momento più efficaci per contrastare il Covid-19, il ciclocross marchigiano non ha perso l’entusiasmo e la voglia di andare avanti nel segno della valorizzazione dei giovani in occasione nella trasferta laziale di Aprilia per quanto concerne le compagini aderenti al comitato regionale FCI Marche (Team Cingolani, Calzaturieri Montegranaro, Team Co.Bo Pavoni e Bici Adventure Team).

Nel massimo rispetto delle normative anti Covid-19 e con l’organizzazione sinergica della Race Mountain Folcarelli e dell’Asd Romano Scotti, oltre 500 corridori da quasi tutta Italia hanno solcato i prati di Fonte San Vincenzo in un contesto di alto livello nella gara riconosciuta di interesse nazionale da parte del Coni, nonchè intitolata alla memoria dell’ex dirigente ciclistico e presidente FCI Lazio Antonio Zanon.

Ancora una grande, positiva ed importante esperienza per tutti i ciclocrossisti marchigiani che sono tornati dal Lazio con buoni piazzamenti ad appannaggio di Giulia Rinaldoni (Team Cingolani - 5°donne allieve primo anno), Gabriele Torcianti (Bici Adventure Team – 7°under 23), Pietro Pavoni (Team Co.Bo. Pavoni – 9°élite), Michele Affricani (Bici Adventure Team – 9°esordienti), Barbara Modesti (Bici Adventure Team – 10°donne allieve secondo anno), Lorenzo Cionna (Team Cingolani – 10°élite), Claudia Massaccesi (Bici Adventure Team – 11°donne allieve primo anno), Matteo Gambuti (Calzaturieri Montegranaro – 13°élite), Paolo Totò (Bici Adventure Team – 16°élite), David Rinaldoni (Team Cingolani – 20°juniores), Filippo Modesti (Bici Adventure Team – 21°esordienti), Gabriele Marinelli (Team Cingolani – 37°juniores), Alessandro Venanzi (Team Cingolani – 33°allievi primo anno) e Gabriele Marinelli (Team Cingolani – 37°juniores).

In ambito amatoriale ancora il comparto femminile in grande evidenza con la vittoria tra le donne master di Ania Bocchini (Team Cingolani) e il terzo di Sara Mazzorana (Team Cingolani) nella medesima categoria, al maschile ottime performances di Alessio Olivi (Team Cingolani – 3°master 6), Ezio Cameli (Bici Adventure Team – 3°master 4), Andrea Pirazzoli (Team Cingolani – 3°master 1) e Michele Salza (Team Co.Bo. Pavoni – 11°master 5).