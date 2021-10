Volley Angels Project, conclusi impegni di Coppa Marche. Campionato alle porte con le rossoblù nel girone meridionale

di Redazione Picenotime

martedì 12 ottobre 2021

La squadra di serie C femminile di Volley Angels Project ha concluso il proprio impegno nel girone di Coppa Marche nel quale ha affrontato la Riviera Samb Volley e la Rapagnanese. È stato il primo appuntamento agonistico stagionale per un gruppo di atlete che si è appena formato ed è composto da ragazze Under 16 e da qualche Under 18 che in queste gare iniziali hanno già manifestato notevoli miglioramenti che hanno soddisfatto lo staff tecnico guidato da Daniele Mario Capriotti. «C’è ovviamente tanto da lavorare – hanno detto all’unisono gli allenatori – visto che si tratta di un gruppo assemblato solo da qualche settimana e che proviene da campionati differenti, ma siamo convinti che il percorso di crescita che abbiamo iniziato con loro ci porterà a ottimi risultati, visto che nel campionato di serie C affronteremo squadre con molta esperienza». La squadra di Volley Angels Project che giocherà nel massimo campionato regionale, disputerà le proprie partite interne nella confortevole cornice del PalaSavelli di Porto San Giorgio e questo particolare potrebbe andare a favore delle rossoblù, viste le ampie dimensioni dell’impianto. Il campionato inizierà il 23 ottobre e le venti squadre saranno divise in due gironi da dieci compagini ciascuno, con le rossoblù che sono state inserite in quello meridionale. Questo il roster della squadra di serie C di Volley Angels Project. Palleggiatrici: Catalini, Macchini, Orsili. Centrali: Iommi, Bastiani, Carloni, Falleroni. Schiacciatrici e Opposte: Scagnoli, Massi, Mastrilli, Fontana, Torresi. Libero: Pediconi. In Coppa Marche la società ha premiato due giocatrici del settore giovanile (Flavia Di Clemente e Sofia Bracalente) aggregandole alla squadra (una per ciascuna delle due partite disputate) nel ruolo di libero.