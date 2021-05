Libero Volley Ascoli, progetti promozione sociale e nascita del settore ''sitting''

di Redazione Picenotime

domenica 30 maggio 2021

La Libero Volley è sempre più attiva nel sociale. La società ascolana, infatti, guidata dal presidente Umberto Pignoloni, ha ottenuto grandi risultati con l’attività ludica gratuita intitolata ‘Libero Sfogo’, che proseguirà nel mese di giugno sotto il nome di ‘Libero Sfogo Evolution’. Inoltre, si è conclusa nei giorni scorsi la terza edizione del progetto ‘Schiacciamo la difficoltà’. Quest'ultimo ha permesso, ad alcune famiglie meno abbienti del territorio, di far praticare la pallavolo alle proprie figlie a titolo completamente gratuito per tutta la stagione agonistica. Questo progetto non avrebbe potuto realizzarsi senza il prezioso sostegno della Fainplast e di Roberta Faraotti, a cui va il più sentito e sincero ringraziamento da parte della società per la sensibilità e gentilezza dimostrate ogni anno.

La conclusione dell'iniziativa, però, è concisa con l'inizio di un nuovo percorso, sicuramente più complesso ed articolato, che caratterizzerà i prossimi anni della Libero Volley. Alla gradita presenza del sindaco Marco Fioravanti, sempre attento e sensibile alle problematiche di inclusione, dell'assessore ai servizi sociali Massimiliano Brugni e del consigliere comunale Elena Stipa, dopo aver avuto l'appoggio dell’assessore allo sport Nico Stallone, il direttore sportivo della Libero Volley, Monica Di Francesco, ha presentato la nascita del settore del ‘Sitting Volley’ all'interno della stessa società ascolana.

Padrini d'eccezione di questa nuova avventura, tra gli applausi di tutti i presenti, tre nazionali di ‘sitting’: Federico Ripani, Luca Vallesciani e Cristiano Crocetti. Gli atleti sono stati accompagnati da Lorenzo Giacobbi, vera istituzione per ciò che concerne il ‘sitting’ nelle Marche. I tre ragazzi, oltre a portare la propria esperienza personale, hanno creato un momento veramente emozionante raccontando storie ed aneddoti, suscitando ammirazione da parte di tutti i presenti. A loro va un ringraziamento particolare della Libero Volley per l'esempio di forza, coraggio e perseveranza, offerto in un pomeriggio di sport e solidarietà.