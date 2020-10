Atletica leggera: Cadetti, Marche pronte per l'appuntamento tricolore a Forlì

di Redazione pt

venerdì 02 ottobre 2020

Arrivano i più giovani con l’evento tricolore a loro dedicato, quello under 16. Nel weekend, sabato 3 e domenica 4 ottobre, va in scena il Campionato italiano cadetti individuale e per regioni che per la seconda stagione consecutiva si disputa a Forlì. Una rassegna come sempre a doppia valenza: gli atleti nati negli anni 2005 e 2006 si confronteranno con i pari età a livello nazionale e le 21 rappresentative regionali saranno in lizza per il trofeo a squadre. La formazione delle Marche punta a confermare il nono posto delle ultime tre edizioni, schierando diversi atleti che sono riusciti a mettersi in evidenza di recente.



Al via da capolista stagionale nei 3000 di marcia Elisa Marini, 14enne dell’Atletica Avis Macerata, che al primo anno di categoria ha firmato il record regionale under 16 con il tempo di 14’25”75. Un’altra debuttante che proverà a conquistare una posizione di vertice è la sprinter Alice Pagliarini (Atl. Avis Fano), già scesa tre volte sotto i dieci secondi sugli 80 metri (9”94 ventoso, 9”96 e 9”97 regolari) dopo essersi rivelata durante l’inverno con la migliore prestazione nazionale cadette nei 60 indoor in 7”62. È in forma il saltatore in alto Riccardo Ricci (Atl. Avis Macerata), cresciuto fino a 1.89 nella Coppa Giovani Intermac a due centimetri dal primato marchigiano, che si presenta con la terza misura dell’anno. Scalpitano i velocisti: nei 300 metri Matteo Vitali (Atl. Avis Macerata) può vantare il quarto crono degli iscritti, per aver corso in 36”58, e quest’anno si è fatto notare anche Francesco Ranxha (Atl. Fabriano), al sesto posto nella lista di partenza sugli 80 con 9”38. Ma in tanti potranno lottare per un piazzamento nella parte alta della classifica, a patto di esprimersi al meglio: nel salto con l’asta Rachele Tittarelli (Atl. Avis Macerata), poi i lanciatori Marco Nardocci (Asa Ascoli Piceno) nel peso e Greta Ricciardi (Atl. Avis Macerata) nel giavellotto, oltre ai mezzofondisti Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona) sui 1000 e Samuele Libero Marino (Atl. Avis Macerata) nei 2000 metri, tutti fra i primi otto in base agli accrediti. In tutto sono 26 gli atleti marchigiani iscritti: 13 cadetti e altrettante cadette, convocati dallo staff guidato dal fiduciario tecnico regionale Robertais Del Moro.

LA SQUADRA DELLE MARCHE

Cadetti. 80: Francesco Ranxha (Atl. Fabriano); 300: Matteo Vitali (Atl. Avis Macerata); 1000: Alessandro Romagnoli (Sef Stamura Ancona); 2000: Samuele Libero Marino (Atl. Avis Macerata); 1200 siepi: Pietro Crosta (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti); 100 ostacoli: Simone Coppari (Atl. Avis Macerata); alto: Riccardo Ricci (Atl. Avis Macerata); asta: Manuel Nunzi (Sport Atl. Fermo); lungo: Matteo Tassetti (Atl. Sangiorgese R. Rocchetti); triplo: Mattia De Angelis (Asa Ascoli Piceno); peso: Marco Nardocci (Asa Ascoli Piceno); martello: Davide Coccia (Offida Atletica); giavellotto: Pietro Colonnella (Asa Ascoli Piceno); 4x100: Ranxha, Vitali, Coppari, Tassetti.

Cadette. 80: Alice Pagliarini (Atl. Avis Fano); 300: Meskerem Paparello (Atl. Ama Civitanova); 1000: Virginia Bancolini (Sef Stamura Ancona); 2000: Marica Melatini (Atl. Ama Civitanova); 1200 siepi: Martina Trisolino (Atl. Avis Fano); 300 ostacoli: Giorgia Messi (Sef Stamura Ancona); alto: Sonia Gattari (Atl. Avis Macerata); asta: Rachele Tittarelli (Atl. Avis Macerata); lungo: Elisa Ripari (Atl. Ama Civitanova); triplo: Elisa Sireteanu (Sef Stamura Ancona); giavellotto: Greta Ricciardi (Atl. Avis Macerata); marcia 3000: Elisa Marini (Atl. Avis Macerata); pentathlon: Ambra Compagnucci (Atl. Avis Macerata); 4x100: Pagliarini, Paparello, Gattari, Sireteanu, Ripari.