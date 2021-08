Atletica leggera, la marchigiana Ghergo in finale nei 400 ostacoli ai Mondiali Under 20

di Redazione Picenotime

giovedì 19 agosto 2021

Nuova splendida impresa di Angelica Ghergo. La giovane marchigiana conquista la finale nei 400 ostacoli ai Campionati Mondiali under 20 di Nairobi, in Kenya, e prosegue una fantastica stagione che l’ha già vista protagonista anche a livello internazionale. Un mese dopo le soddisfazioni degli Europei di categoria a Tallinn, dove è stata brillante finalista nella gara individuale chiusa al quinto posto e sul podio nella staffetta 4x400 metri con la medaglia di bronzo, c’è ancora una gioia per la 18enne osimana.

Entra nelle migliori otto al mondo la campionessa italiana juniores, che scende in pista con la sua proverbiale grinta e corre la batteria in 58”84, vicina al record personale di 58”67 realizzato nella capitale estone a metà luglio. Al traguardo è quarta l’atleta allenata da Michele Coppari, diventa terza per la squalifica della danese Martha Rasmussen, ma a conti fatti avrebbe comunque superato il turno. Nel primo round che mette subito in palio la finale, riesce a timbrare il quinto tempo complessivo mentre la più veloce è la finlandese Heidi Salminen con 58”12. La sua esperienza mondiale era iniziata ieri, partecipando alla batteria della staffetta 4x400 mista che si è qualificata per la finale (poi sesti gli azzurri nella gara decisiva del pomeriggio).

Cresciuta nell’Atletica Osimo, ha cominciato molto presto a frequentare l’impianto della Vescovara sulle orme dei fratelli, in una famiglia di sportivi. Nel 2018 gareggiando per il Team Atletica Marche ha centrato il primo dei suoi tre successi consecutivi nei 400 metri ai campionati italiani indoor (due da allieva e uno juniores) e in maglia azzurra si è messa subito in evidenza sui 400 ostacoli cogliendo la finale agli Europei under 18. Poi altri due titoli tricolori (2020 e 2021) nella categoria under 20, entrambi nei 400hs, prima dell’ingresso nel centro sportivo dell’Esercito. La finale mondiale è in programma domenica alle 14.00 ora italiana (diretta tv su RaiSport) ma nel weekend potrebbe essere impegnata anche nella staffetta 4x400 femminile: eventuale finale sempre domenica alle 16.55, invece le batterie sono previste sabato alle 10.22.

