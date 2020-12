Atletica leggera, Marche protagoniste di ben 7 Campionati Italiani nel 2021

di Redazione Picenotime

martedì 01 dicembre 2020

L’atletica si prepara alla nuova stagione. Nel calendario nazionale del 2021 sono state definite sedi e date di alcune delle principali manifestazioni per la prossima annata agonistica, compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, e ben sette rassegne tricolori sono in programma nelle Marche. L’attività al coperto attende come di consueto quattro Campionati italiani al Palaindoor di Ancona, tra cui il massimo evento in sala: gli Assoluti del 20 e 21 febbraio, preceduti dai Campionati italiani juniores (under 20) e promesse (under 23) il 6-7 febbraio, oltre che dai Campionati italiani allievi (under 18) il 13-14 febbraio, per andare avanti poi con i Campionati italiani master indoor dal 5 al 7 marzo.

Anche nell’attività all’aperto l’atletica marchigiana sarà protagonista sul piano organizzativo, con tre eventi tricolori. A Numana il 25 aprile andrà in scena il Campionato italiano master di mezza maratona individuale e di società, ancora assegnato alla Grottini Team Recanati nell’ambito della Conero Running dopo l’annullamento di quest’anno. Il rinnovato impianto di Fabriano accoglierà i Campionati italiani juniores e promesse di prove multiple, il 5-6 giugno, con l’organizzazione dell’Atletica Fabriano. E poi il 24 ottobre Grottammare, per la 50esima edizione del Trofeo Serafino Orlini allestito dal Centro Marcia Solestà, viene confermata come sede dei Campionati italiani allievi sui 10 km di marcia, oltre che della quinta prova dei Societari.

CANDIDATI ASSEMBLEA - Saranno sedici i candidati al consiglio regionale FIDAL Marche, nella prossima assemblea del 9 gennaio. La Commissione elettorale ha stabilito infatti di riammettere la candidatura a consigliere regionale di Mario Giannini, vista la documentazione presentata dall’interessato.