Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Mercoledì 21 Luglio

martedì 20 luglio 2021

Ascoli Piceno



Sole prevalente in mattinata su tutto il territorio, qualche nube in più al pomeriggio; in serata le condizioni del tempo saranno stabili con nubi sparse. Temperature comprese tra +18°C e +30°C.

Marche

Sole prevalente al mattino su tutti i settori della regione; piogge attese al pomeriggio nelle zone interne e in sconfinamento verso la costa sui settori settentrionali, generalmente più asciutto sui settori meridionali. Asciutto in serata con cieli sereni o poco nuvolosi.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, qualche pioggia sulle Alpi centro-occidentali. Nel pomeriggio attesi temporali pomeridiani su Alpi e Appennino settentrionali e in locale sconfinamento sulle zone adiacenti, asciutto altrove. In serata ancora piogge e temporali su Alpi, Prealpi e settori adiacenti, più stabile sugli altri settori.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio attesi locali rovesci sui settori appenninici, ancora stabile sugli altri settori con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata tempo stabile e asciutto ovunque con cieli per lo più sereni o poco nuvolosi, qualche addensamento nelle zone interne.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile sulle regioni meridionali. Al mattino tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni su tutte le regioni. Nelle ore ore pomeridiane nuvolosità in aumento nelle zone interne, specie tra Campania e Molise, ma con tempo asciutto, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime e massime in lieve calo al Nord e in aumento al Centro e al Sud.





