Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per il weekend di Pasqua e Pasquetta

di Redazione Picenotime

venerdì 02 aprile 2021

Ascoli

Sabato. Molte nubi in mattinata con tempo prevalentemente asciutto, piogge attese al pomeriggio; i fenomeni diverranno più intensi nel corso delle ore serali. Temperature comprese tra +8°C e +17°C.

Domenica. Condizioni di tempo stabile con nubi diffuse al mattino, maggiori aperture nel pomeriggio. In serata i cieli saranno sereni su tutto il territorio. Temperature comprese tra +4°C e +11°C.

Marche

Sabato. Locali piogge in mattinata sulla costa settentrionale, asciutto altrove; nel pomeriggio le precipitazioni interesseranno tutto il territorio. Peggioramento atteso in serata con temporali intensi sulle zone meridionali e neve fino a 1100 metri in Appennino nelle ore notturne.

Domenica. Tempo asciutto nel corso della giornata con nuvolosità diffusa alternata a schiarite nelle ore mattutine e pomeridiane; in serata i cieli saranno sereni su tutta la regione.

Nazionale

AL NORD

Asciutto al mattino, eccetto locali piogge sulla Romagna, con cieli sereni o poco nuvolosi altrove. Al pomeriggio instabilità su Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria, variabilità asciutta sulle restanti zone. In serata residue precipitazioni sparse, alternate a qualche spazio di sereno. Neve sulle Alpi occidentali in calo fin verso i 1600 metri.

AL CENTRO

Nubi basse sui settori occidentali al mattino, addensamenti irregolari altrove. Peggiora al pomeriggio con nuvolosità più compatta e piogge sparse. In serata piogge anche intense tra Lazio e Abruzzo, con neve in calo fin sotto i 1000 metri in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino stabile sui settori peninsulari, deboli piogge sulle Isole Maggiori, con molte nubi sulla Sicilia. Al pomeriggio piogge sulle regioni peninsulari e sulla Sardegna, più asciutto in Sicilia. In serata non sono previste variazioni di rilievo, con neve in Molise fin verso i 1000 metri nella notte.

Temperature minime stazionarie o in calo al centro-nord, in aumento all'estremo sud. Massime in generale diminuzione.









Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano