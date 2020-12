Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per la giornata di Natale

di Redazione Picenotime

giovedì 24 dicembre 2020

Ascoli Piceno



Tempo stabile nella giornata con nuvolosità irregolare nelle ore mattutine e pomeridiane; tra la sera e la notte tempo in peggioramento con piogge e acquazzoni in arrivo. Temperature comprese tra +7°C e +13°C.

Marche

Locali piogge nelle ore diurne sui settori settentrionali, neve sugli Appennini fino a 1200 metri di quota, tempo stabile sui restanti settori con molte nuvole. Fenomeni in espansione in serata su gran parte della regione e localmente anche a carattere di temporale, quota neve in calo fino a 700-800 metri.

Nazionale

AL NORD

Condizioni meteo in prevalenza instabili sulle regioni settentrionali del Paese con piogge diffuse e nevicate in montagna al mattino. Precipitazioni assenti solo sul Piemonte e Valle d'Aosta. Quota neve in calo al pomeriggio ed in serata con fiocchi fino a 200 metri.

AL CENTRO

Giornata nuvolosa sulle regioni centrali con precipitazioni in arrivo al mattino su Toscana e Umbria, dal pomeriggio e soprattutto in serata su tutte le regioni con nevicate man mano a quote più basse e fino a quote collinari in nottata tra Toscana, Umbria e Marche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata man mano più instabile anche al meridione con piogge dal mattino su Campania e Sardegna ed entro la notte su tutte le regioni, fino in Sicilia. Neve in Sardegna fino a 700 metri di quota ed in Appennino fino a 900 metri di quota.

Temperature in forte calo specie al centro-nord Italia.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano