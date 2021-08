Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 11 Agosto

di Redazione Picenotime

martedì 10 agosto 2021

Ascoli Piceno

Nubi sparse al mattino con tempo asciutto, ampie schiarite nelle ore pomeridiane; in serata il tempo si manterrà stabile con cieli prevalentemente sereni. Temperature comprese tra +22°C e +34°C.

Marche

Cieli generalmente poco nuvolosi in mattinata su tutta la regione, sole prevalente al pomeriggio sulle coste e sulle zone interne. Ampi spazi di sereno nella serata su tutto il territorio.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni; al pomeriggio qualche addensamento su Alpi e Appennino settentrionale, con isolate piogge sulle Alpi centro-orientali. In serata si rinnovano condizioni di stabilità, con prevalenza di cieli sereni.

AL CENTRO

Stabilità al mattino con cieli poco nuvolosi su tutti i settori. Schiarite in arrivo nel pomeriggio con prevalenza di cieli sereni ed ancora qualche nube in transito su Lazio e Abruzzo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli in prevalenza sereni su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con nubi in transito su Sardegna, Campania Molise e Puglia, sereno altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata ampie schiarite in arrivo con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni.

Temperature minime e massime in generale aumento.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano