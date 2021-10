Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 20 Ottobre

di Redazione Picenotime

martedì 19 ottobre 2021

Ascoli Piceno



Condizioni di tempo stabile nella giornata con ampie schiarite in mattinata, sole prevalente anche al pomeriggio; in serata le condizioni meteo rimarranno stabili con cieli generalmente poco nuvolosi. Temperature comprese tra +9°C e +20°C.

Marche

Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con sole prevalente nelle ore mattutine su tutti i settori; nel pomeriggio il tempo rimarrà asciutto con qualche velatura in arrivo. Cieli sereni o poco nuvolosi nel corso della serata.

Nazionale

AL NORD

Tempo stabile al mattino con cieli velati su tutti i settori, nuvoloso con piogge in Liguria. Al pomeriggio nuvolosità in aumento al Nord-Ovest con delle piogge associate, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata instabilità in aumento con piogge sparse su tutte le regioni, più asciutto sulla Pianura Padana.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni sulle regioni centrali. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli soleggiati su tutte le regioni. In serata velature in transito ed anche qualche pioggia in Toscana ed in estensione nella notte anche a Umbria e Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino ampi spazi di sereno su tutti i settori, qualche velatura in Sardegna. Al pomeriggio ancora tempo stabile con cieli soleggiati, isolate piogge sui rilievi della Sicilia. In serata isolati fenomeni sulla Sardegna sud-orientale, sereno o poco nuvoloso sui restanti settori.

Temperature minime stabili o in lieve calo al settentrione; in aumento altrove. Massime in lieve diminuzione al nord-ovest e regioni tirreniche, stazionarie o in aumento sul resto della Penisola.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano