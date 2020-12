Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Martedì 29 Dicembre

di Redazione Picenotime

lunedì 28 dicembre 2020

ASCOLI



Tempo prevalentemente stabile nella giornata ocnc ieli per lopiù poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio; in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare senza per dar luogo a fenomeni.

MARCHE

Condizioni di tempo stabile nel corso della giornata con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi su tutta la regione siciliana sia nelle ore mattutine sia poi nel pomeriggio; locali piogge in serata sulla costa settentrionalle, neve in Appennino fino a 1000 metri.

NAZIONALE

AL NORD

Tempo parzialmente instabile sulle regioni settentrionali al mattino, con precipitazioni localmente intense sulla Liguria di Levante e sul Friuli; altrove cieli irregolarmente nuvolosi e neve sull'arco Alpino a bassa quota. Al pomeriggio precipitazioni sparse con molte nuvole e possibili acquazzoni sul Friuli. In serata si rinnovano piogge e nevicate sull'arco Alpino oltre i 200 metri di quota.

AL CENTRO

Tempo instabile sui settori Tirrenici al mattino, con schiarite sui versanti Adriatici. Al pomeriggio nuvolosità irregolare e ancora precipitazioni, localmente intense sulla Toscana settentrionale. In serata maltempo diffuso sulle regioni occidentali e neve dagli 800-1000 metri di quota.

AL SUD E SULLE ISOLE

Instabilità al mattino sulle regioni meridionali, tra Sardegna, Campania, Salento e Calabria, più asciutto altrove con qualche schiarita. Al pomeriggio precipitazioni sui medesimi settori, senza particolari variazioni. In serata tempo diffusamente instabile, con aperture tra Sicilia e Calabria.

Temperature minime e massime in lieve aumento su tutta la penisola.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano