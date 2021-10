Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Venerdì 22 Ottobre

Al mattino nuvolosità irregolare in transito con piogge sparse su tutte le regioni. Al pomeriggio ancora piogge su Lazio, Umbria e Marche, variabilità asciutta altrove. In serata residue piogge sugli stessi settori, molte nubi in transito sul resto del Centro.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare su tutte le regioni con piogge isolate tra Molise, Campania, Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio ancora molta nuvolosità in transito e piogge su Molise, Campania e Sicilia; ampi spazi di sereno sulla Sardegna. In serata residue piogge in Campania, asciutto altrove con nuvolosità variabile.