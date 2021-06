Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 1° Luglio

di Redazione Picenotime

mercoledì 30 giugno 2021

Ascoli Piceno

Ampi spazi di sereno al mattino e al pomeriggio su tutto il territorio; in serata le condizioni del tempo rimarranno stabili con cieli sereni. Temperature comprese tra +15°C e +32°C.

Marche

Ampi spazi di sereno nel corso della giornata su gran parte della regione, possibili piogge al pomeriggio lungo la costa settentrionale. In serata il tempo sarà asciutto con cieli sereni su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Instabilità in aumento al settentrione: al mattino ampi spazi di sereno, eccetto deboli piogge tra Trentino e Veneto. Peggiora al pomeriggio con temporali sparsi sulle regioni del nord-est e sull'Emilia Romagna; tempo in prevalenza asciutto altrove. In serata migliora con cieli sereni o poco nuvolosi, residue piogge tra Trentino, Triveneto e Romagna.

AL CENTRO

Giornata pienamente stabile al mattino e al pomeriggio con ampi spazi di sereno. Si evidenziano solo locali piogge pomeridiane tra alta Toscana e Marche. Tempo stabile anche in serata con qualche velatura in transito, ma senza fenomeni associati.

AL SUD E SULLE ISOLE

Condizioni di tempo stabile sulle regioni meridionali, con cieli soleggiati e qualche addensamento tra Calabria e Sicilia al mattino. Nessuna variazione tra pomeriggio e serata, mentre in nottata avremo cieli poco nuvolosi sui settori peninsulari.

Temperature minime in generale calo e massime in lieve aumento al nord-ovest; in calo altrove.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano