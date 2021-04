Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Martedì 7 Aprile

di Redazione Picenotime

martedì 06 aprile 2021

Ascoli Piceno

Instabilità diffusa nel corso della giornata con piogge sparse e neve fino a 200 metri di quota nelle ore diurne; fenomeni anche in serata, mentre nella notte di attende un generale miglioramento. Temperature comprese tra 0°C e +7°C.

Marche

Tempo generalmente instabile nella giornata con piogge sparse e neve nel corso delle ore diurne fino a 200-400 metri di quota; in serata si attende un generale miglioramento con fenomeni in esaurimento su gran parte della regione.

Nazionale

AL NORD

Tempo ancora instabile al nord-est, Alpi e Romagna con nevicate al mattino fino a quote molto basse, sole prevalente altrove. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni durante la seconda parte della giornata.

AL CENTRO

Maltempo dai connotati invernali sulle regioni centrali adriatiche e Umbria con nevicate fino a quote collinari o pianeggianti tra la mattinata ed il pomeriggio, più stabile invece su Toscana e Lazio con ampie schiarite. Tendenza ad esaurimento delle precipitazioni in serata o nottata.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile o perturbato sulle regioni meridionali del nostro Paese con piogge e nevicate. Al mattino tempo stabile sulla Sicilia e coste tirreniche, per il resto precipitazioni sparse. Al pomeriggio fenomeni estesi a tutte le regioni eccetto in Sicilia, in serata ancora piogge o nevicate diffuse eccetto in Sardegna.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano