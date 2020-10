Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Venerdì 23 Ottobre

di Redazione Picenotime

giovedì 22 ottobre 2020

Ascoli Piceno

Cieli irregolarmente nuvolosi al mattino e al pomeriggio con tempo stabile; molte nubi anche in serata sempre con assenza di fenomeni. Temperature comprese tra +9°C e +19°C.

Marche

Tempo prevalentemente stabile nel corso della giornata con nuvolosità irregolare al mattino sulla costa e sulle aree interne della regione; in serata la nuvolosità tenderà ad aumentare, mentre nel corso della nottata si attendono piogge sparse specie sui settori settentrionali.

Nazionale

AL NORD

Maltempo sulle regioni nord-occidentali con piogge diffuse fin dalle prime ore del mattino, stabile altrove con nubi compatte. Estensione delle precipitazioni a tutte le regioni durante il pomeriggio e serata.

AL CENTRO

Variabilità asciutta al mattino sulle regioni del Centro Italia, nubi più compatte al pomeriggio e deboli piogge in arrivo in Toscana. Deboli precipitazioni previste in serata tra Toscana e Umbria, ancora stabile altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE

Ennesima giornata di bel tempo al meridione con sole e clima mite. Da segnalare delle innocue nubi in transito solo sulla Sardegna, ampie schiarite su tutte le altre regioni peninsulari e insulari.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano