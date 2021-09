Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Giovedì 30 Settembre

di Redazione Picenotime

mercoledì 29 settembre 2021

Ascoli Piceno

Cieli irregolarmente nuvolosi in mattinata, temporali attesi al pomeriggio; in serata il tempo sarà sempre instabile con piogge sparse. Temperature comprese tra +16°C e +22°C.

Marche

Tempo stabile nel corso della mattinata con nuvolosità irregolare su tutto il territorio; piogge o temporali attesi al pomeriggio sulle zone interne, asciutto lungo la costa. Miglioramento atteso tra la sera e la notte su tutti i settori.













AL NORD

Al mattino cieli molto nuvolosi tra Lombardia, Emilia Romagna, Trentino e Triveneto, con possibili pioviggini; maggiori schiarite sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio deboli piogge sulla Romagna e sulle Alpi Lombarde, variabilità asciutta altrove. In serata piogge sparse su Piemonte e settori alpini, stabile altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con addensamenti sparsi sulle regioni Adriatiche, locali piogge solo sull'Abruzzo. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e temporali su Toscana, Umbria, Lazio e Abruzzo, più stabile altrove. In serata tornano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nubi sparse alternate ad ampie schiarite, specie sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con piogge e acquazzoni sparsi su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale, più asciutto altrove. In serata tempo in miglioramento su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stabili o in calo; massime in generale diminuzione.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano