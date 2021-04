Meteo, la situazione ad Ascoli e nelle Marche per Mercoledì 21 Aprile

di Redazione Picenotime

martedì 20 aprile 2021

Ascoli Piceno

Qualche nube nel corso della mattinata, mentre al pomeriggio si attendono deboli piogge sparse; condizioni di tempo stabile in serata con cieli irregolarmente nuvolosi e tempo asciutto. Temperature comprese tra +4°C e +15°C.

Marche

Sole prevalente nelle ore mattutine su tutti i settori della regione; nubi in aumento al pomeriggio con piogge sparse sulle zone interne. In serata i fenomeni tenderanno ad esaurirsi su tutto il territorio.

Nazionale

AL NORD

Tempo instabile sulle regioni settentrionali con nuvolosità in transito associata a piogge e acquazzoni sparsi a partire dal Nord-Ovest. Tra la sera e la notte fenomeni soprattutto al Nord-Est generalmente di debole intensità. Neve oltre i 1500-1700 metri sulle Alpi.

AL CENTRO

Nuvolosità in transito al mattino al Centro ma senza fenomeni di rilievo associati. Al pomeriggio instabilità in aumento con locali piogge specie sui settori interni di Toscana, Lazio e Abruzzo. Tra la sera e la notte molte nuvole su tutti i settori ma con tempo in prevalenza asciutto.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nubi sparse e schiarite sulle regioni del Sud ma senza fenomeni associati. Possibilità di piogge sparse al pomeriggio soprattutto sui settori interni Peninsulari. Tra la sera e la notte piogge in arrivo su Isole Maggiori e coste tirreniche di Calabria e Campania, più asciutto altrove.

Temperature minime in aumento, massime in lieve calo al Nord e stazionarie o in aumento al Centro-Sud.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano