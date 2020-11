Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Giovedì 5 Novembre

di Redazione Picenotime

mercoledì 04 novembre 2020

Ascoli Piceno



Tempo stabile nel corso della giornata con nubi diffuse nelle ore mattutine su gran parte della regione; nuvolosità compatta per la restante parte della giornata sempre con tempo asciutto. Temperature comprese tra +11°C e +17°C.

Marche

Tempo asciutto nel corso della giornata con nubi molto diffuse e compatte su tutti i settori sia in mattinata sia poi nel pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Nazionale

AL NORD

Tempo stabile sulle regioni settentrionali ma con nebbie e nubi basse al mattino sulla Pianura Padana. Maggiori schiarite nel pomeriggio salvo addensamenti sparsi al Nord-Ovest. Dalla sera tornano nubi basse e foschie sulle pianure e localmente sulle coste.

AL CENTRO

Sulle regioni del Centro giornata con tempo asciutto ma con molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio sui settori adriatici, maggiori schiarite lungo il versante tirrenico. Nessuna variazione anche in serata e nottata con nubi sparse e schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo stabile al mattino al Sud ma con molte nuvole su tutti i settori, deboli piogge possibili sulla Puglia. Al pomeriggio ancora nuvolosità irregolare su locali piogge sul Salento, più asciutto altrove. Si rinnovano condizioni di tempo stabile anche in serata.

Temperature senza variazioni di rilievo sia nei valori minimi che in quelli massimi.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano