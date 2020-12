Meteo, la situazione ad Ascoli Piceno e nelle Marche per Venerdì 4 Dicembre

di Redazione Picenotime

giovedì 03 dicembre 2020

Ascoli Piceno

Nuvolosità diffusa nel corso delle ore diurne su tutto il territorio; nelle ore serali le condizioni del tempo saranno stabili sempre però con molte nubi compatte. Temperature comprese tra +2°C e +10°C.

Marche

Tempo generalmente asciutto nella giornata con nuvolosità irregolare localmente compatta al mattino e poi anche al pomeriggio; in serata le condizioni meteo non subiranno variazioni.

Nazionale

AL NORD

Maltempo in arrivo sulle regioni settentrionali con nuove nevicate in pianura tra Piemonte e Lombardia. Piogge anche di forte intensità sulla Liguria e al pomeriggio tra Lombardia e Emilia e Triveneto. Maltempo anche in serata e nottata con neve copiosa sulle Alpi.

AL CENTRO

Verso un peggioramento delle condizioni meteo anche sulle regioni centrali dell'Italia. Piogge specialmente in Toscana durante la seconda parte della giornata e locali temporali sul settore di confine con la Liguria, tempo asciutto solo lungo le coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo in buona parte stabile sulle regioni meridionali del Paese eccetto sulla Sardegna dove la parte avanzata della perturbazione porterà piogge e temporali in giornata. Locali piogge probabili anche in Campania, sulle altre regioni variabilità asciutta.

Temperature massime in incremento eccetto al nord-ovest Italia, minime in calo al centro-sud.





Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano